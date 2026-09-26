PCやXboxで大活躍！豪華特典が付いた「GameSir G7 Pro」ゼンゼロモデルがAmazonで販売中

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G7 Proは、GameSirが販売するゲーミングコントローラーです。Amazon.co.jpでは1万9999円で販売され、売れています（9月25日現在）。

本製品は、HoYoverseの人気アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロコラボ」とのコラボモデルです。コントローラーとしては、高精度でドリフトを防ぐTMRスティックや、最大1000Hzのポーリングレート、光学式マイクロスイッチを採用し、プロ仕様のレスポンスを実現しています。

XboxやPC、Androidに対応し、付属のフェイスプレートなどで好みに合わせてカスタマイズも楽しめます。

高精度TMRスティック搭載でドリフトを強力に防止

独自のTMR技術によるスティックとホール効果トリガーにより、高い耐久性と精密な操作感を実現しています。

最大1000Hzのポーリングレートによる超低遅延操作

入力遅延を極限まで抑え、トリガーストップや光学式スイッチとあわせて激しい戦闘でも俊敏に反応します。

豊富なカスタマイズパーツと豪華な限定特典を同梱

「ゼンレスゾーンゼロ」をモチーフにした交換用カバーやスティックに加え、限定アクリルキーホルダーや専用キャリーケースなどが標準で付属します。

まとめ：性能はもちろんデザインも◎

おすすめしたいのは、「ゼンレスゾーンゼロ好きな人」です。好きなゲームとコラボした特別デザインのコントローラーは、握ってるだけでテンションが上がるもの。通常モデルよりやや割高ですが、そこは愛でカバーです。

そもそも、コントローラーとしての性能が優れているのも見逃せません。ボタンやトリガーはカチッとした押し心地で正確性を高め、スティックはドリフト現象を防止しつつ入力遅延をほぼゼロに抑え、高い反応性を発揮します。

「ゼンレスゾーンゼロ」を快適にプレイすることはもちろん、FPSなど別ジャンルのゲームで使っても「勝てる」ようになる一品。ぜひこの機会に入手してください。