34万9800円→29万9980円！ RX 9060 XT 16GB＋メモリ32GB搭載、3年保証付きの「G TUNE DG」

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【Amazonタイムセール】マウスコンピューター ゲーミングPC「G TUNE DG（DGI5A6XB83SJW116AZ）」をチェック！

マウスコンピューターのゲーミングPC「」がAmazonでタイムセール対象。参考価格349,800円から14％オフの299,980円で販売中。

「G TUNE DG」は、Core Ultra 5 225と1TB SSDを搭載し、240mmラジエーターの水冷CPUクーラーも備える。ゲームプレーから動画配信まで、多種多様な用途で活躍するマウスコンピューターのゲーミングデスクトップPCだ。

①RX 9060 XT 16GB＋メモリ32GB

AMD Radeon RX 9060 XTを搭載し、ビデオメモリはGDDR6 16GB。メモリは32GB（16GB×2）のDDR5-5600を採用する。ストレージには1TBのM.2 SSD（NVMe Gen4×4）を備えた構成だ。

②240mm水冷＋750W電源を搭載

CPUの冷却には240mmラジエーターの水冷CPUクーラーを採用。電源は750Wで、80PLUS BRONZEに対応する。CPUにはCore Ultra 5 225、チップセットにはIntel B860を搭載している。

③Wi-Fi 6E＋2.5G有線LAN対応

最大2.4GbpsのWi-Fi 6Eに加え、2.5G BASE-T対応の有線LANとBluetooth 5を搭載。背面にはThunderbolt 4×1、DisplayPort×2、HDMI×1を備える。USB Type-Aは背面に7基、上面に2基、USB Type-Cは背面にThunderbolt 4×1、上面にUSB 3.2 Gen 2×1を備える。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 225

【メモリ】32GB（16GB×2／DDR5-5600）

【ストレージ】1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）