Amazonセール情報大紹介！ 第2248回
34万9800円→29万9980円！ RX 9060 XT 16GB＋メモリ32GB搭載、3年保証付きの「G TUNE DG」
2026年09月07日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】マウスコンピューター ゲーミングPC「G TUNE DG（DGI5A6XB83SJW116AZ）」をチェック！
マウスコンピューターのゲーミングPC「」がAmazonでタイムセール対象。参考価格349,800円から14％オフの299,980円で販売中。
「G TUNE DG」は、Core Ultra 5 225と1TB SSDを搭載し、240mmラジエーターの水冷CPUクーラーも備える。ゲームプレーから動画配信まで、多種多様な用途で活躍するマウスコンピューターのゲーミングデスクトップPCだ。
①RX 9060 XT 16GB＋メモリ32GB
AMD Radeon RX 9060 XTを搭載し、ビデオメモリはGDDR6 16GB。メモリは32GB（16GB×2）のDDR5-5600を採用する。ストレージには1TBのM.2 SSD（NVMe Gen4×4）を備えた構成だ。
②240mm水冷＋750W電源を搭載
CPUの冷却には240mmラジエーターの水冷CPUクーラーを採用。電源は750Wで、80PLUS BRONZEに対応する。CPUにはCore Ultra 5 225、チップセットにはIntel B860を搭載している。
③Wi-Fi 6E＋2.5G有線LAN対応
最大2.4GbpsのWi-Fi 6Eに加え、2.5G BASE-T対応の有線LANとBluetooth 5を搭載。背面にはThunderbolt 4×1、DisplayPort×2、HDMI×1を備える。USB Type-Aは背面に7基、上面に2基、USB Type-Cは背面にThunderbolt 4×1、上面にUSB 3.2 Gen 2×1を備える。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 225
【メモリ】32GB（16GB×2／DDR5-5600）
【ストレージ】1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）
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