Amazonセール情報大紹介！ 第2241回
ラベル印刷の無駄な余白を最小3mmに！ PC・スマホ対応のカシオ「ラテコ」が13％オフ
2026年09月04日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】CASIO（カシオ）ラベルライター「ラテコ EC-P10」をチェック！
CASIO（カシオ）のラベルライター「ラテコ EC-P10」がAmazonで割引対象。過去価格9,980円から13％オフの8,650円で販売中。
カシオの「ラテコ EC-P10」は、印刷時に出る余白を抑え、テープの無駄を減らせるラベルライター。さらに、テープを使い切ったらカートリッジごと交換するのではなく、テープだけを詰め替えて使用できる。カートリッジのゴミも減らせる仕組みだ。
①巻き戻し機構で余白最小3mm、テープの無駄を削減
巻き戻し機構により、印刷開始時に出る余白を最小3mmまで抑えられる。テープ幅は6／9／12／18／24mmの5種類に対応し、最大印刷幅は18mm。
②強粘着でも糊残りしにくい、ハーフカットにも対応
強粘着ながら、はがしたときに糊が残りにくい新開発の糊を採用。紙製を除くファイルはラベルをはがして再利用できる。テープだけを切るハーフカット機能も備え、台紙からラベルをはがしやすい。
③QRコードや連番も作成、PC・スマホから操作
PCやスマホからアプリを使ってラベルを作成でき、QRコードやバーコード、連番ラベルにも対応。ファイルの背表紙と表紙に合わせたラベルや、縦書きと横書きを組み合わせたレイアウトも作成できる。
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