史上最薄iPhone Airが3万6500円引き！ 512GBモデルが17万円台に

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【Amazonスマイル Sale】Apple iPhone Air 512GB（SIMフリー）をチェック！

Appleのスマートフォン「iPhone Air」512GBモデルがAmazonでスマイルSALE対象。参考価格212,800円から17％オフの176,300円で販売中。

史上最薄というだけあって、本体の厚さはわずか5.64mm。重量も165gで、6.5インチのディスプレイを備える。「iPhone Air」は、この薄型・軽量ボディにA19 Proチップを搭載。さらに48MP Fusionカメラシステムや18MPセンターフレームフロントカメラも備えている。

①A19 Proチップ＋薄型ボディで性能を発揮

A19 Proチップを搭載し、iPhone史上最も効率的なチップを採用。薄くて軽いデザインでProのパフォーマンスを発揮する。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6にも対応し、eSIMとFace IDも備えている。

②48MPカメラ＋前後同時撮影に対応

48MP Fusionカメラシステムを搭載し、48MP Fusionメインカメラと2倍望遠機能を備える。前面には18MPセンターフレームフロントカメラを搭載。デュアルキャプチャビデオでは前後のカメラで同時に撮影できる。

③チタンフレーム＋Ceramic Shield採用

本体には超軽量のチタニウムフレームを採用。背面は4倍の耐亀裂性能を持つCeramic Shieldで保護し、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用する。