Amazonセール情報大紹介！ 第2239回
史上最薄iPhone Airが3万6500円引き！ 512GBモデルが17万円台に
2026年09月03日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】Apple iPhone Air 512GB（SIMフリー）をチェック！
Appleのスマートフォン「iPhone Air」512GBモデルがAmazonでスマイルSALE対象。参考価格212,800円から17％オフの176,300円で販売中。
史上最薄というだけあって、本体の厚さはわずか5.64mm。重量も165gで、6.5インチのディスプレイを備える。「iPhone Air」は、この薄型・軽量ボディにA19 Proチップを搭載。さらに48MP Fusionカメラシステムや18MPセンターフレームフロントカメラも備えている。
①A19 Proチップ＋薄型ボディで性能を発揮
A19 Proチップを搭載し、iPhone史上最も効率的なチップを採用。薄くて軽いデザインでProのパフォーマンスを発揮する。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6にも対応し、eSIMとFace IDも備えている。
②48MPカメラ＋前後同時撮影に対応
48MP Fusionカメラシステムを搭載し、48MP Fusionメインカメラと2倍望遠機能を備える。前面には18MPセンターフレームフロントカメラを搭載。デュアルキャプチャビデオでは前後のカメラで同時に撮影できる。
③チタンフレーム＋Ceramic Shield採用
本体には超軽量のチタニウムフレームを採用。背面は4倍の耐亀裂性能を持つCeramic Shieldで保護し、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用する。
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