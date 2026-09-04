Amazonセール情報大紹介！ 第2245回
雨の日の靴はコレでOK！ GORE-TEX搭載のミズノ「ウエーブヌー GTX」が30％オフ
2026年09月04日 07時00分更新
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雨の日も普段どおり歩ける一足
ミズノ ウエーブヌー GTXが30%OFF！
雨の日に困るのが靴選び。革靴だと水濡れが気になるし、普通のスニーカーでは浸水が心配。でも、街中を歩くだけなら長靴までは必要ない。そんなときにちょうどよさそうなのが、ミズノの「ウエーブヌー GTX」です。
GORE-TEXを採用し、水の侵入を防ぎながら靴内部のムレを逃がしやすい仕様。Amazonにて30%OFFの13,077円で販売されています（9月4日現在）。
ミッドソールにはクッション性と反発性を備えた「MIZUNO ENERZY」を採用。雨対策だけに特化した靴ではなく、通勤や街歩き、旅行など、長時間歩く日の普段履きとしても使いやすいモデルです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ミズノ ウエーブヌー GTXの特徴
GORE-TEXだから突然の雨にも強い
最大のポイントは、防水透湿性に優れたGORE-TEXを採用していること。朝は晴れていたのに帰宅時には雨、といった天気の変化にも対応しやすく、雨の日だけ特別な靴へ履き替える手間を減らせます。
濡れた路面では「Wgrip」が頼もしい
アウトソールには、濡れた路面でのグリップ力を高めたミズノ独自の「Wgrip」を採用。雨の日は道路だけでなく、駅構内のタイルや店舗の入り口なども滑りやすくなります。防水だけでなく、こうした足元の歩きやすさまで考えられているのがポイント。
3E相当の幅広設計でゆったり履ける
足幅は3E相当。細身のスニーカーでは足の横幅や小指周辺が窮屈になりやすい人にも選びやすい設計です。通勤などで毎日履くのはもちろん、旅行や街歩きのように長時間歩く用途にも向いています。
まとめ：晴れの日まで履けるGORE-TEXシューズ
参考価格：18,700円
現在の価格：13,077円［30%OFF］
「ミズノ ウエーブヌー GTX」は、雨が降るたびに靴をどうするか悩みたくない人にぴったりの一足。GORE-TEXによる防水性に加えて、歩きやすさや幅広設計まで備えているため、天気を気にせず普段使いできます。
取り外し可能な抗菌防臭Meshインソールも採用しており、汗をかいたあとなどに手入れしやすいのも便利なところ。雨の日専用としてしまうより、通勤や旅行などで晴れの日から履いてしまうほうが活躍する機会は多そうです。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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