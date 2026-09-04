Amazonセール情報大紹介！ 第2240回
8GBメモリ＋Wi-Fi 6E搭載！ ASUS Chromebook「CM14」が6万5800円
2026年09月04日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 14型「Chromebook CM14（CM1405CM4A-864PG）」をチェック！
ASUSの14型「Chromebook CM14（CM1405CM4A-864PG）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格71,547円から8％オフの65,800円で販売中。
画面を180度まで開けたり、USB-Cから映像を出力したりと、ASUS「Chromebook CM14」は細かな部分にも機能を備えている。14型フルHDのディスプレーはノングレア仕様。USB-Cは2基とも本体への給電にも対応し、HDMIやUSB-A、プライバシーシャッター付きWebカメラも備える。
①8GBメモリ＋Wi-Fi 6Eに対応
MediaTek Kompanio 540に8GBのLPDDR5X-6400メモリ、64GB eMMCを組み合わせる。通信機能はWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応。USB-Cを2基、USB-AとHDMIを各1基備え、USB-Cは2基ともデータ転送、映像出力、本体への給電に対応する。
②180度ヒンジ＋画面占有率86％
14型フルHDディスプレーは1920×1080ドット、60Hzのノングレア仕様。狭額縁デザインを採用し、画面占有率は86％となっている。ヒンジは180度まで開く構造で、画面のアスペクト比は16：9、広視野角にも対応する。
③MIL規格準拠＋12方法24手順で試験
MIL-STD-810Hに準拠し、標高や気温、湿度、振動など最大12方法・24手順のテストをクリア。ASUS独自の品質テスト最大8種も実施している。本体表面には和紙から着想した質感を取り入れ、再生プラスチックを30％使用する。
製品スペック
【CPU】MediaTek Kompanio 540
【メモリ】8GB LPDDR5X-6400
【ストレージ】64GB eMMC
【ディスプレー】14型フルHD（1920×1080ドット）、60Hz、ノングレア
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