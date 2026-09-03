6000円台で14日間使える！ 約16gの「HUAWEI Band 11」がセール中

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約16gで14日持つ

HUAWEI Band 11が10%OFF！

HUAWEI Band 11は、約1.62インチのAMOLEDディスプレーを搭載したスマートバンドです。Amazon.co.jpでは、期間限定セールで6120円で販売され、過去1か月で1000点以上購入されています（9月3日現在）。

厚さ約8.99mm、重量約16g（ベルト含まず）の薄型軽量ボディーを採用。ディスプレーは最大輝度約1500ニトで、日差しの強い屋外でも表示を確認しやすくなっています。

睡眠中の心拍数や血中酸素レベル、心拍変動（HRV）をモニタリングできるほか、100種類のワークアウトにも対応。通常使用で約14日間使えるロングバッテリーも備えており、日中だけでなく睡眠時まで身に着けて使いやすいモデルです。

HUAWEI Band 11の特徴

約16gの軽さと明るい1.62インチ大画面

約1.62インチ、286×482ドットのAMOLEDディスプレーを搭載。表示領域は前モデルから約27％拡大し、最大輝度も約1500ニトまで向上しています。それでいて本体は約16g、厚さ約8.99mmと薄型軽量なので、長時間身に着けても邪魔になりにくいのが魅力です。

寝ているあいだのコンディションもしっかり記録

睡眠中の心拍数や血中酸素レベル、心拍変動（HRV）などを継続的にモニタリング。起床後には睡眠ステージや睡眠時の呼吸乱れ検知結果などを本体で確認できます。毎日の睡眠や体調を振り返りたい人に便利です。

通常使用なら約14日間のロングバッテリー

フル充電から通常使用で約14日間、ヘビーユースでも約8日間使えるバッテリーを搭載しています。常時表示機能を使用した場合でも約3日間持続。毎日のように充電する必要がないので、睡眠モニタリングなども継続して使いやすいでしょう。

まとめ：軽いから寝るときまで着けやすい

参考価格：6,800円

現在の価格：6,120円［10%OFF］

おすすめしたいのは、「スマートウォッチを一日中使いたいけれど、大きくて重いモデルは苦手」という人です。約16gの軽量ボディーなので、運動中はもちろん、睡眠を記録するために寝るときまで装着しやすいのが魅力です。

最大約1500ニトの見やすいディスプレーや充実した睡眠モニタリング、約14日間のロングバッテリーなど、日常使いで欲しい機能もしっかり押さえています。6000円台なら初めてのスマートバンドとしても手を出しやすいでしょう。セール中のこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。