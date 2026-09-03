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Amazonセール情報大紹介！ 第2243回

6000円台で14日間使える！ 約16gの「HUAWEI Band 11」がセール中

2026年09月03日 17時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

AmazonでHUAWEI Band 11をチェック！
 

約16gで14日持つ
HUAWEI Band 11が10%OFF！

　HUAWEI Band 11は、約1.62インチのAMOLEDディスプレーを搭載したスマートバンドです。Amazon.co.jpでは、期間限定セールで6120円で販売され、過去1か月で1000点以上購入されています（9月3日現在）。

　厚さ約8.99mm、重量約16g（ベルト含まず）の薄型軽量ボディーを採用。ディスプレーは最大輝度約1500ニトで、日差しの強い屋外でも表示を確認しやすくなっています。

　睡眠中の心拍数や血中酸素レベル、心拍変動（HRV）をモニタリングできるほか、100種類のワークアウトにも対応。通常使用で約14日間使えるロングバッテリーも備えており、日中だけでなく睡眠時まで身に着けて使いやすいモデルです。

Amazon.co.jpでチェック

HUAWEI Band 11 スマートウォッチ 8.99mm/16g薄型軽量ボディ 24時間睡眠管理 1500nits高輝度 1.62大画面 14日間持続バッテリー 情緒モニタリング LINE通知 ブラック

詳細を見る
 

HUAWEI Band 11の特徴

約16gの軽さと明るい1.62インチ大画面

　約1.62インチ、286×482ドットのAMOLEDディスプレーを搭載。表示領域は前モデルから約27％拡大し、最大輝度も約1500ニトまで向上しています。それでいて本体は約16g、厚さ約8.99mmと薄型軽量なので、長時間身に着けても邪魔になりにくいのが魅力です。

寝ているあいだのコンディションもしっかり記録

　睡眠中の心拍数や血中酸素レベル、心拍変動（HRV）などを継続的にモニタリング。起床後には睡眠ステージや睡眠時の呼吸乱れ検知結果などを本体で確認できます。毎日の睡眠や体調を振り返りたい人に便利です。

通常使用なら約14日間のロングバッテリー

　フル充電から通常使用で約14日間、ヘビーユースでも約8日間使えるバッテリーを搭載しています。常時表示機能を使用した場合でも約3日間持続。毎日のように充電する必要がないので、睡眠モニタリングなども継続して使いやすいでしょう。

AmazonでHUAWEI Band 11をチェック！
 

まとめ：軽いから寝るときまで着けやすい

HUAWEI Band 11 スマートウォッチ 8.99mm/16g薄型軽量ボディ 24時間睡眠管理 1500nits高輝度 1.62大画面 14日間持続バッテリー 情緒モニタリング LINE通知 ブラック

参考価格：6,800円

現在の価格：6,120円［10%OFF］

　おすすめしたいのは、「スマートウォッチを一日中使いたいけれど、大きくて重いモデルは苦手」という人です。約16gの軽量ボディーなので、運動中はもちろん、睡眠を記録するために寝るときまで装着しやすいのが魅力です。

　最大約1500ニトの見やすいディスプレーや充実した睡眠モニタリング、約14日間のロングバッテリーなど、日常使いで欲しい機能もしっかり押さえています。6000円台なら初めてのスマートバンドとしても手を出しやすいでしょう。セール中のこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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