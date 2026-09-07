Amazonセール情報大紹介！ 第2246回
ノート、テント、タブレットに変形！ 120Hzタッチ液晶「Aspire Spin 14」が12万9980円
2026年09月07日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Acer 14型ノートPC「Aspire Spin 14（ASP14-51N-F56Y）」をチェック！
Acerの14型ノートPC「Aspire Spin 14（ASP14-51N-F56Y）」がAmazonで割引対象。参考価格144,800円から10％オフの129,980円で販売中。
キーボードを使うならノートPC、画面を直接操作するならタブレット。360°ヒンジで形を変え、そのスタイルに合わせて使えるのが「Aspire Spin 14」の特徴だ。14型ディスプレーは120Hz表示と10点マルチタッチに対応。別売りのMPP2.0スタイラスペンを使えば、手書きメモや資料への書き込みにも使える。
①360°ヒンジ＋4つのモードに切り替え
360°ヒンジを採用し、ノートPC、テント、ディスプレイ、タブレットの4モードに切り替え可能。キーボードにはCopilotキーを備え、84キーの日本語配列を採用する。タッチパッドはマルチジェスチャーに対応している。
②120Hz表示＋10点マルチタッチ対応
14型ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度で、16：10のIPSパネルを採用。120Hz表示と10点マルチタッチに対応し、指による拡大・縮小やスクロール、ジェスチャー操作も可能。別売りのMPP2.0スタイラスペンにも対応する。
③Core Ultra 5＋16GBメモリー搭載
Core Ultra 5 115Uと16GBのDDR5-4800MHzメモリー、512GB SSDを搭載。プロセッサーにはIntel AI Boostも備える。USB Type-C×2、Type-A×2、HDMI、microSDカードリーダーを装備している。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 115U
【メモリ】16GB（DDR5-4800MHz）
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14インチ、WUXGA（1920×1200ドット）、IPS、16：10、非光沢、120Hz、10点マルチタッチ対応
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