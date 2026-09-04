次の電池交換は約3年後！ 3台切り替えできるロジクール「PEBBLE KEYS 2」が4373円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】ロジクール ワイヤレスキーボード「PEBBLE KEYS 2」をチェック！

ロジクールのワイヤレスキーボード「PEBBLE KEYS 2」がAmazonで割引対象。参考価格5,280円から17％オフの4,373円で販売中。

PCにタブレット、スマホ。使うデバイスが増えても、そのたびにキーボードまで持ち替えるのは面倒だ。さらにワイヤレスなら、気になるのが電池交換の手間。ロジクールの「PEBBLE KEYS 2」は、そんな2つの手間を抑えたキーボード。最大3台のデバイスを切り替えて使え、単四形乾電池2本で約36カ月使用できる。

①最大3台をキー操作で切り替えできる

ロジクール独自のEasy-Switchに対応し、接続した最大3台の対応デバイスを本体上部のキーで切り替え可能。Bluetoothのほか2.4GHzのLogi Bolt（USBドングル）にも対応し、WindowsやmacOS、iPadOS、Android OS、Chrome OSで利用できる。

②単四電池2本で約36カ月使える設計

単四形乾電池2本で約36カ月使用でき、使っていないときは自動的にスリープモードへ切り替わる。従来モデルのK380は約24カ月だった。単四形アルカリ電池2本は装着済みだ。

③415gの薄型設計＋84キー日本語配列

重量415gの薄型・軽量・コンパクト設計で、外出先などへ持ち運びやすい。84キーの日本語レイアウトを採用し、キー同士を適度な間隔で配置している。指先にフィットする丸いキートップも特徴だ。