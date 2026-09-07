閉じたままAIが使える！ 約4.1型カバー画面の「Galaxy Z Flip7」が7％オフの15万2842円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Samsung 折りたたみスマホ「Galaxy Z Flip7」をチェック！

Samsungの折りたたみスマホ「Galaxy Z Flip7」256GBモデルがAmazonで割引対象。参考価格164,801円から7％オフの152,842円で販売中。

「Galaxy Z Flip7」は、折りたたんだ状態でも約4.1インチのカバー画面を使えるFlipモデル。開けば約6.9インチの有機ELディスプレーになり、セルフィーでは外カメラも利用できる。閉じたまま使う、開いて使う。折りたたみならではの使い分けができる1台だ。

①閉じたままAI、カバー画面は1048×948

折りたたんだままAIを利用できるカバー画面は約4.1インチで、解像度は1048×948。バッテリー容量は4300mAh、本体重量は188g。指紋認証と顔認証にも対応する。

②外カメでセルフィー、広角約5000万画素

外カメラを使ったセルフィーに対応し、広角約5000万画素と超広角約1200万画素の2眼カメラを搭載。ProVisualengineによる画像処理に加え、AI学習ベースのカスタムフィルターも利用できる。

③約6.9型有機EL、1～120Hzの可変表示

約6.9インチのメインディスプレーは、解像度2520×1080のFHD+ Dynamic AMOLED 2X（有機EL）。リフレッシュレートは1～120Hzの可変式で、12GBメモリと256GBストレージを搭載する。