約4万円引き！ 32GB Copilot+ PC「mouse B5」が23万9980円、画面はWQXGA・120Hz

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【Amazonタイムセール】マウスコンピューター ノートPC「mouse B5（B5A7A01SR3SIW1106AZ）」をチェック！

マウスコンピューターのノートPC「mouse B5（B5A7A01SR3SIW1106AZ）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格279,800円から14％オフの239,980円で販売中。



画像や動画を扱ったり、ときにはゲームを楽しんだりしたい。マウスコンピューターの「mouse B5」は、ライトゲームや個人での画像・動画編集を想定したノートPCだ。Ryzen AI 7 350を採用し、国内生産で3年間のセンドバック修理保証も付いている。

①Ryzen AI 7 350＋32GBメモリ

Ryzen AI 7 350プロセッサーに、32GB（16GB×2）のDDR5-5600メモリを組み合わせる。ストレージは500GBのM.2 SSDで、NVMe Gen4×4に対応。NPUにはAMD Ryzen AIを搭載する。

②15.3型WQXGA＋120Hz表示

ディスプレーは15.3型で、解像度2560×1600ドットのWQXGA。アスペクト比16：10、リフレッシュレート最大120Hzに対応する。広視野角のノングレア液晶を採用し、前面には200万画素Webカメラとプライバシーシャッターも備える。

③USB4＋Wi-Fi 7、3年保証付き

USB4 Gen 3×2 Type-CやUSB 3.2 Gen 2 Type-Cを備え、いずれもUSB PD入出力と映像出力に対応。Wi-Fi 7や有線LAN、SDカードリーダーも搭載する。国内生産で、3年間のセンドバック修理保証が付く。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 7 350

【メモリ】32GB（16GB×2、DDR5-5600）

【ストレージ】500GB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）

【ディスプレー】15.3型WQXGA（2560×1600ドット）、120Hz、16：10、ノングレア