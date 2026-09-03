約27gで10日持つ！「HUAWEI WATCH FIT 4」が30％オフの1万6800円

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薄型軽量スマートウォッチ

HUAWEI WATCH FIT 4が21%OFF！

HUAWEI WATCH FIT 4は、約1.82インチの大画面を搭載した薄型軽量スマートウォッチです。Amazon.co.jpでは、スマイルSale期間中の9月2日時点で1万6800円（30％オフ）で販売されています。

厚さ約9.5mm、重量約27g（ベルト含まず）の軽量ボディーに、最大輝度2000ニトのAMOLEDディスプレーを搭載。日差しの強い屋外でも画面を確認しやすく、毎日身に着けやすいサイズ感に仕上がっています。

さらに、GPSなどを利用する高精度な測位システムや気圧センサーを搭載し、ランニングからハイキングまで幅広い運動を記録可能。通常使用で約10日間使えるロングバッテリーも備えています。

HUAWEI WATCH FIT 4の特徴

約27gの軽さと2000ニトの明るい大画面

約1.82インチ、480×408ドットのAMOLEDディスプレーを搭載し、最大輝度は2000ニト。大きな画面で通知や運動データを確認しやすい一方、本体は約27g、厚さ約9.5mmと薄型軽量です。仕事中から運動、睡眠時まで長時間着けておきたい人にも使いやすいでしょう。

ランニングやハイキングに便利な高精度測位＆気圧計

GPSなど複数の衛星測位システムに対応し、位置情報や距離、ペース、ルートなどを記録できます。気圧センサーも備えており、高度や累積上昇量、気圧の測定が可能。ウォーキングやランニングはもちろん、ハイキングやスキーなどアウトドアでの活用にも向いています。100種類以上のワークアウトモードにも対応します。

毎日充電しなくていい約10日間バッテリー

通常使用なら約10日間、ヘビーユースでも約7日間使えるバッテリーを搭載しています。さらに約10分の充電で約1日分を充電可能。心拍数や血中酸素レベル、睡眠、ストレスなどの健康管理機能も備えており、日々のコンディションをまとめてチェックできます。

まとめ：毎日気軽に着けられるスマートウォッチ

参考価格：23,980円

現在の価格：16,800円［30%OFF］

おすすめしたいのは、「スマートウォッチは欲しいけれど、毎日の充電は面倒」という人です。約27gの軽量ボディーながら大きく明るいディスプレーを備え、通常使用なら約10日間使えるため、充電をあまり意識せず普段使いできます。

ランニングやウォーキングの記録だけでなく、高精度な測位や気圧計を生かしてアウトドアでも活躍します。普段の健康管理から休日の運動まで1台でこなしたい人には、バランスの良いモデルと言えるでしょう。1万円台まで値下がりしているなら、スマートウォッチデビュー用としても狙いやすい1台です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。