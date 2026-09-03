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Amazonセール情報大紹介！ 第2242回

約27gで10日持つ！「HUAWEI WATCH FIT 4」が30％オフの1万6800円

2026年09月03日 16時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

AmazonでHUAWEI WATCH FIT 4をチェック！
 

薄型軽量スマートウォッチ
HUAWEI WATCH FIT 4が21%OFF！

　HUAWEI WATCH FIT 4は、約1.82インチの大画面を搭載した薄型軽量スマートウォッチです。Amazon.co.jpでは、スマイルSale期間中の9月2日時点で1万6800円（30％オフ）で販売されています。

　厚さ約9.5mm、重量約27g（ベルト含まず）の軽量ボディーに、最大輝度2000ニトのAMOLEDディスプレーを搭載。日差しの強い屋外でも画面を確認しやすく、毎日身に着けやすいサイズ感に仕上がっています。

　さらに、GPSなどを利用する高精度な測位システムや気圧センサーを搭載し、ランニングからハイキングまで幅広い運動を記録可能。通常使用で約10日間使えるロングバッテリーも備えています。

Amazon.co.jpでチェック

HUAWEI WATCH FIT 4 スマートウォッチ 薄型軽量 1.82インチ大画面 アウトドアに適した気圧計と測位システム 通知 フィットネス ヘルストラッカー 情緒測定 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 ブラック

詳細を見る
 

HUAWEI WATCH FIT 4の特徴

約27gの軽さと2000ニトの明るい大画面

　約1.82インチ、480×408ドットのAMOLEDディスプレーを搭載し、最大輝度は2000ニト。大きな画面で通知や運動データを確認しやすい一方、本体は約27g、厚さ約9.5mmと薄型軽量です。仕事中から運動、睡眠時まで長時間着けておきたい人にも使いやすいでしょう。

ランニングやハイキングに便利な高精度測位＆気圧計

　GPSなど複数の衛星測位システムに対応し、位置情報や距離、ペース、ルートなどを記録できます。気圧センサーも備えており、高度や累積上昇量、気圧の測定が可能。ウォーキングやランニングはもちろん、ハイキングやスキーなどアウトドアでの活用にも向いています。100種類以上のワークアウトモードにも対応します。

毎日充電しなくていい約10日間バッテリー

　通常使用なら約10日間、ヘビーユースでも約7日間使えるバッテリーを搭載しています。さらに約10分の充電で約1日分を充電可能。心拍数や血中酸素レベル、睡眠、ストレスなどの健康管理機能も備えており、日々のコンディションをまとめてチェックできます。

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まとめ：毎日気軽に着けられるスマートウォッチ

HUAWEI WATCH FIT 4 スマートウォッチ 薄型軽量 1.82インチ大画面 アウトドアに適した気圧計と測位システム 通知 フィットネス ヘルストラッカー 情緒測定 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 ブラック

参考価格：23,980円

現在の価格：16,800円［30%OFF］

　おすすめしたいのは、「スマートウォッチは欲しいけれど、毎日の充電は面倒」という人です。約27gの軽量ボディーながら大きく明るいディスプレーを備え、通常使用なら約10日間使えるため、充電をあまり意識せず普段使いできます。

　ランニングやウォーキングの記録だけでなく、高精度な測位や気圧計を生かしてアウトドアでも活躍します。普段の健康管理から休日の運動まで1台でこなしたい人には、バランスの良いモデルと言えるでしょう。1万円台まで値下がりしているなら、スマートウォッチデビュー用としても狙いやすい1台です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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