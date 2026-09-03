Amazonセール情報大紹介！ 第2238回
630台限定で850W GOLD電源に強化。RTX 5060＋32GB搭載PCが18万8100円
2026年09月03日 18時00分更新
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【Amazonスマイル Sale】TITAN GAMING「AQUA UNO」をチェック！
TITAN GAMINGのゲーミングPC「AQUA UNO」がAmazonでスマイルSALE対象。参考価格200,000円から6％オフの188,100円で販売中。
TITAN GAMINGの「AQUA UNO」は、GeForce RTX 5060と32GBメモリに加え、CPUには8コア16スレッドのRyzen 7 5700X、ストレージには1TB SSDを搭載。全パーツ新品で、神奈川県の自社工場で組立・検品し、出荷前には全台で負荷テストを実施している。さらに、従来仕様の650W BRONZEから850W GOLDへ電源を強化した630台限定モデルだ。
①850W GOLD電源＋630台限定仕様
850W電源は80PLUS GOLD認証で、従来仕様の650W BRONZEから強化。確保数量630台の限定モデルとなっており、630台に達し次第終了する。GPUにはGeForce RTX 5060 8GBを搭載している。
②Ryzen 7＋32GB、1TB SSD搭載
CPUには8コア16スレッドのRyzen 7 5700Xを採用し、DDR4メモリを32GB搭載。ストレージは1TBのM.2 NVMe Gen3 SSDを備える。CPUの動作周波数は3.4GHz、最大4.6GHzで、A520チップセットを採用する。
③国内組立・検品＋全台負荷テスト
全パーツ新品で、神奈川県の自社工場で組立・検品を実施。出荷前には全台で負荷テストを行い、メーカー保証は1年間。Windows 11 Home 64ビットを搭載し、1G LANに対応。Wi-Fiは非搭載となっている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 5700X
【メモリ】32GB DDR4
【ストレージ】1TB SSD（M.2 NVMe Gen3）
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