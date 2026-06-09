任天堂は9月4日、公式番組「ゼルダの伝説40周年 Direct 2026.9.8」と「Nintendo Direct 2026.9.9」を2夜連続で放送すると発表した。

まず9月8日23時からは、「ゼルダの伝説」40周年を記念した単独ダイレクトを約30分かけて放送。2026年発売予定のNintendo Switch 2用ソフト「ゼルダの伝説 時のオカリナ」や、映画の続報などに期待が集まっている。

続いて9月9日23時からは、この冬に発売するタイトルを中心としたNintendo Switch 2用ソフトの情報を、約45分かけてお届けする「ニンテンドーダイレクト（ニンダイ）」が放送。「ソフトメーカーラインナップ」などが付いていないため、任天堂タイトルの情報が多く発表されるのではと期待されている。

この発表にユーザーからは「激アツ！」「大盤振る舞いですかぁ！」「これ見た瞬間嬉しすぎてジャンプした」「10日にもいろいろ番組あるのに」「この時を待っていました！」「え…待って思考が追いつかない」「4日前告知も珍しい」「これは最高の2日間になりそう」など、驚きと喜びの声が寄せられていた。

「ニンダイ」としては、「Nintendo Direct 2026.6.9」（当時のまとめ記事）以来の放送。6月の発表では、「ゼルダの伝説 時のオカリナ」のリメイクをはじめ、「ゼノブレイド ジェネシス」「Nintendo Switch スポーツ リゾート」「カリアのアトリエ」「ファイナルファンタジー レゾナンス」「テイルズ オブ エターニア リマスター」などが発表された。

今回はなにが発表されるのか、それぞれ23時からリアルタイムでチェックし、このお祭りに参加しよう。

・任天堂 公式サイト

https://www.nintendo.com/jp/nintendo-direct/20260908-09/index.html

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