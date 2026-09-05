15年保存できる非常用簡易トイレ「トイレの女神PREMIUM」がセール中

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トイレの女神PREMIUMは、水を使わない非常用トイレです。Amazon.co.jpでは120回（2人8日分）が、6783円（15％オフ）で販売されています（9月4日現在）。

本製品は、防災士が監修した災害・非常時用の簡易トイレセットです。優れた吸水力と強力な消臭・抗菌効果を備えた高品質な日本製凝固剤を採用。取り付けはトイレに被せるだけの約20秒と簡単で、既存の便器やポータブルトイレに取り付けてすぐに使えます。

劣化に強いアルミパッケージを採用しているため、15年間の長期保存が可能。製造は日本国内のメーカーが行っており、品質面でも安心です。

15年間の長期保存に対応するアルミパッケージ採用

劣化しにくいアルミ包装を採用しており、防災備蓄品として長期間安心して保管できます。

優れた吸水力と強力な消臭・抗菌効果を備えた国産凝固剤

防災士監修のもと開発された高品質な日本製凝固剤により、ニオイや菌の繁殖をしっかり抑えます。

約20秒で設置できる簡単な使用手順

便器に袋をセットするだけで素早く利用できるため、緊急時や介護、アウトドア時にもストレスなく使えます。

まとめ：“もしも”に備える安心感

おすすめしたいのは、「同様の防災グッズを用意していない人」です。15年間の長期保存は防災グッズとしてありがたい限り。いざという時に「期限切れで使えない」なんてことは避けたいものです。

製造も日本国内でされているので、安心の品質。いま一度、防災リュックや棚をチェックして備えが万全か確認しておきましょう。