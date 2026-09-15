初めてのゲーミングPCにもよさそう！ 144Hz画面＆1TB SSDの「LOQ Essential」が1万9000円引き

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Lenovo LOQ Essential 15IRX11は、15.6インチのゲーミングノートPCです。Amazon.co.jpでは、タイムセールの19万5800円（9％オフ）で販売されています（9月15日現在）。

インテル Core i7-13650HXとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、144Hzのリフレッシュレートに対応したFHD IPS液晶により、動きの速いゲームも滑らかに描画します。

16GBメモリと1TBの大容量SSDを備え、最新ゲームのプレイから動画編集まで快適に行えます。Wi-Fi 6対応やNahimicオーディオなど機能も充実しています。

高負荷なゲームもスムーズにプレイ可能

14コアの「インテル Core i7-13650HX」と「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載しています。最新の3Dゲームや本格的な動画編集作業も快適にこなせる高い処理性能を備えています。

144Hzリフレッシュレート対応の15.6型FHD IPS液晶

144Hzの高速リフレッシュレートに対応した光沢なしディスプレイを採用しています。FPSやアクションゲームでも残像感が少なく、滑らかでクリアな映像を楽しめます。

1TBの大容量SSDと充実したインターフェース

高速な1TB NVMe SSDを標準搭載しているため、データ容量の大きいゲームも余裕を持って保存できます。USB Type-CやHDMI2.1、有線LANポートなど接続端子も豊富です。

まとめ：1TBの大容量が魅力

おすすめしたいのは、「最初から大容量SSDを搭載したPC」を求める人です。1TBもあれば、たっぷりと余裕をもって複数のゲームを遊べます。

バッテリー駆動時間は約11時間、重量は約2.3kgとやや重め。しかし、フルHD画質ならゲームも動画編集も、とても快適にこなせる構成です。ぜひこの機会に購入を検討してみては。