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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第243回

「MacBook Air M5」13インチが公式より1万5000円お買い得！ ノートPCはコレで間違いなし

2026年09月15日 15時00分更新

文● Zenon／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

AmazonでAppleの「MacBook Air M5」をチェック！
 

薄くて力強いノートブックの決定版
「MacBook Air M5」

　MacBook Air M5は、2026年3月に発売されたモデルのノートブック。Amazonでは、スカイブルーの512GBモデルが20万9800円（7％オフ）で販売されています（9月15日現在）。公式のApple Storeで買うより、1万5000円お得です。

　高速なCPUと16GBユニファイドメモリ、強化されたNeural Engineにより、マルチタスクやAIツールをスムーズに動かせます。

　鮮やかな13.6インチのLiquid Retinaディスプレーに加え、自動で画角調整する12MPセンターフレームカメラや最大18時間駆動のバッテリーを搭載。薄型軽量のポータブルデザインで、あらゆる場所で快適に作業ができます。

「MacBook Air M5」の特徴

M5チップと次世代GPUによる高いAI処理・作業パフォーマンス

　高速なCPU・GPUと強化されたNeural Engineを組み込むことで、複雑なクリエイティブ作業やAIツールの活用もスムーズにこなせます。

一日中安心して使える最大18時間のロングバッテリー

　優れた省電力性能により、充電器を持ち運ぶことなく外出先や移動中でも長時間の作業が可能です。

12MPセンターフレームカメラと鮮やかなLiquid Retinaディスプレー

　高解像度で色彩豊かな13.6インチ画面に加え、被写体を追従するカメラや3マイクアレイ、高音質スピーカーでオンライン会議も快適に行えます。

AmazonでAppleの「MacBook Air M5」をチェック！
 

まとめ：間違いのない賢い買い物

　おすすめしたいのは、「安心感のあるノートブック」を求める人です。軽くて薄いMacBook Airらしさはそのままに、M5チップと512GB SSDで十分以上のスペック。後悔しにくい構成です。

　持ち運びやすく、静かで、見た目もよく、容量にも余裕あり。「結局、ノートPCはコレで間違いなし」と思わせてくれる一台。過去シリーズからの乗り換え、あるいは初めてのMacに、売れ筋の本モデルを検討してみてはいかがでしょうか。

Amazon.co.jpでチェック

Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー

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