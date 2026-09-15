極上の履き心地と強力グリップ！ メレルの防水ゴアテックスシューズが36％オフで安い

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メレルの「MOAB SPEED 2 GORE-TEX」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、1万3998円（36％オフ）などで販売されています（9月14日現在）。

このシューズは、メレルの人気トレイルシューズが進化を遂げた製品。アッパーには高い防水性・透湿性を備えたGORE-TEXメンブレンを採用し、悪天候でも快適さを保ちます。

ミッドソールを増厚してクッション性と歩行安定性を高めたほか、優れたグリップ力を誇るVibram TC5+アウトソールを搭載しています。ハイキングからタウンユースまで幅広く活躍する一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨天時も安心なGORE-TEXメンブレンの防水・透湿性

優れた防水性と透湿性を併せ持つGORE-TEXメンブレンを採用しており、急な雨や悪路でもシューズ内を快適かつドライに保ちます。

増厚ミッドソールがもたらす高いクッション性と歩行安定性

従来モデルよりミッドソールを6mm厚くし、フォーム質量を30%増加させたことで、長時間の歩行でも足への負担を軽減する卓越した反発性と安定性を実現しています。

強力なグリップ力

メレル専用の「Vibram TC5+」アウトソールに特許技術の「Traction Lug」を組み合わせることで、濡れた路面や厳しいトレイルでも確実なトラクションを発揮します。

まとめ：強力なグリップと履き心地を両立

おすすめしたいのは、「雨の日用シューズ」を探している人です。防水性に優れたゴアテックス素材により、多少の雨粒や水たまりでは浸水しません。ソールにはグリップ力のある素材を採用。

それでいて履き心地も優れているため、アウトドアも街歩きも関係なくいつでも履きたくなる魅力があります。ぜひ次の一足にご検討ください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。