動画視聴に最適な90Hz／FHD画面！ PHILIPSの11型タブがセール中

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「T8015」は、フィリップスが販売する11インチタブレット。Amazon.co.jpでは、3万980円（16％オフ）で販売されています（9月14日現在）。

本製品は、最新のAndroid 16を搭載した11型タブレットです。MediaTek G99プロセッサーと6GBメモリ（最大10GB仮想拡張可）を備え、マルチタスクもスムーズにこなせます。

解像度1920×1200のFHD液晶は90HzリフレッシュレートとWidevine L1に対応し、動画配信サービスを高画質かつ滑らかに楽しめます。8000mAh大容量バッテリー搭載で長時間の外出時も安心です。

MediaTek G99と最大16GB相当メモリ搭載で快適操作

6nmプロセスの8コアプロセッサーに加え、6GBの物理メモリと最大10GBの仮想メモリ拡張に対応し、アプリの切り替えや複数作業ももたつきなくこなせます。

90Hz対応の11型FHD高精細ディスプレー

1920×1200解像度の11型画面は90Hzの高リフレッシュレートに対応。Widevine L1サポートにより、NetflixやPrime Videoなどの高画質動画視聴を滑らかな映像で楽しめます。

8000mAh大容量バッテリーとステレオサウンドでエンタメに最適

1日中安心して使える8000mAhの大容量バッテリーとデュアルスピーカーを搭載し、映画鑑賞やオンライン授業、ゲームなどを迫力の音響と長時間駆動で満喫できます。

まとめ：動画視聴にオススメ！

おすすめしたいのは、「タブレットで高画質な動画を見たい人」です。11インチで90Hzリフレッシュレート対応の本製品は、その需要にバッチリ応えてくれます。

動画視聴や軽めのゲーム、ブラウジングなど目的を選ばず万能に使える一台。ぜひ購入を検討してみてください。