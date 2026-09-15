デスク周りがすっきり片付く！ ACもUSBも使えるAnker 6-in-1電源タップが4690円とお買い得

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Nano Charging Stationは、Ankerの販売する急速充電器です。Amazon.co.jpでは、タイムセールで4690円（33％オフ）で販売され、売れています（9月14日現在）。

本製品は、最大67W出力に対応した薄型の電源タップです。AC差込口2口、USB-Cポート2口、USB-Aポート2口を搭載し、これ1台でノートPCやスマートフォンなど最大6台の機器を同時に充電できます。

サイズは約「100×93×19mm」で、コンパクトな卓上デザインと1.5mの電源コードを備えており、デスク周りの配線をすっきり整理できるほか、持ち運びにも便利です。

最大67W出力でノートPCも急速充電が可能

最大67Wの高出力に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook ProなどのノートPCまでスピーディーに充電できます。

AC＋USBの合計6ポートでマルチ充電に対応

AC差込口2口、USB-C 2ポート、USB-A 2ポートを備えており、複数の充電器を使わずにこれ1台で6台の機器をまとめて充電可能です。

デスクが整う約19mmの薄型＆コンパクト設計

卓上で邪魔にならないスリムなデザインと1.5mの電源コードにより、デスク周りやベッドサイドの配線をすっきりとまとめられます。

まとめ：充電器だらけを解消！

おすすめしたいのは、「複数の機器を常に使っている人」です。1つのコンセントを6口に増やす大型電源タップとは違い、本製品はAC2つ＋USB4つとなっているため非常にコンパクトなのが特徴。スマホの充電などはACアダプターではなく、USBを直接繋げれば充電できるので、配線まわりがスマートになります。

また、新幹線や車、ビジネスホテルなどコンセントが少ない場所で重宝するという声も。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。