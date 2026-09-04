Switch 2で使える！プリンストン「microSD Expressカード（1TB）」セールで2万円以上も安い

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プリンストン microSD ExpressカードがAmazon.co.jpでセール中です。大容量の1TBが、3万4800円（37％オフ）で販売されています（9月4日現在）。参考価格5万5400円から2万600円安いです。

本製品は、PCIe Gen3 x1インターフェースに対応し、読込最大880MB/s、書込最大650MB/sの超高速データ転送を実現したカードです。

任天堂のゲーム機「Nintendo Switch 2」での動作確認済みで、ゲームデータやスクリーンショットの大量保存に最適です。耐衝撃や耐X線などの高い耐久性を備え、1年間のメーカー保証も付属します。

PCIe接続による圧倒的な超高速転送

読込速度は最大880MB/s、書込速度は最大650MB/sを誇り、大容量のゲームデータやファイルもスムーズに転送できます。

Nintendo Switch 2 動作確認済みの1TB大容量

1TBの大容量を備え、Nintendo Switch 2をはじめとする対応機器で安心してストレージ拡張が可能です。

厳しい環境に耐える高い耐久性能

耐衝撃、耐摩耗、耐塩害、耐静電気、耐X線といった保護機能を備えており、大切なデータをしっかり守ります。

まとめ：たくさん撮るならコレ一択

おすすめしたいのは、「Nintendo Switch 2」で画像を撮りまくる人です。1TBという容量は、ゲームに直せば重いもので20本程度、軽いものなら200本程度を保存できます。これを用意すれば、ゲームがダウンロードできない事態には陥りにくいでしょう。

また、ゲーム中の画面を撮影するスクリーンショットや動画キャプチャを大量にする場合、microSDカードの容量が結構持って行かれます。データ整理が面倒な人は、多少高くても1TBのカードを選択するのが賢いと言えるでしょう。