朝から夜まで充電を気にせず使える！ おサイフケータイ対応「REDMI Note 15 Pro 5G」がセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

REDMI Note 15 Proは、シャオミ(Xiaomi)が販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでは4万9190円（15％オフ）で販売され、売れています（9月4日現在）。

最大の特徴は、6300mAhの大容量バッテリーを搭載し、6年間の長寿命を誇ること。メインカメラには2億画素の超高精細センサーを誇るAIカメラシステムを搭載しています。

さらに、高耐衝撃ガラスやIP66/IP68の防塵・防水性能、FeliCa（おサイフケータイ）にも対応し、日常生活からエンタメまで幅広く活躍する高耐久なミドルレンジモデルとなっています。

6300mAh大容量＆6年長寿命のバッテリー

高いエネルギー密度を誇るシリコンカーボンバッテリーを採用。45Wターボチャージや他機器に給電できる最大22.5Wのリバース充電にも対応しています。

2億画素の超高精細AIカメラシステム

1/1.4インチ大型センサーとAIエンジンにより、暗所やズーム撮影でもクリアに描写。各種AI編集機能で手軽に写真の最適化や反射除去が可能です。

高耐久ボディとIP66/IP68防塵・防水性能

衝撃や傷に強い超高強度ガラスや高強度フレームを採用。水深2m・24時間の防水テストをクリアしており、万が一の水没や濡れた手での操作にも安心です。

まとめ：長く使い続けたい端末

おすすめしたいのは、「普段使いで快適なスマホ」を求める人です。電話、メール、LINE、検索、おサイフケータイなど日常的に必要な機能は揃っており、長期間持つバッテリーに魅力を感じたなら検討の価値アリです。

スマホには「日常的な機能だけでいい」という人にはかなり現実的な1台。カメラも2億画素あるため、ズーム撮影しても画質が落ちにくいです。ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。