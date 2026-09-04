Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第226回
家で使うメインPCならこれ！ Office・32GBメモリー・1TB SSD搭載のNECノートが33％オフ
2026年09月04日 18時00分更新
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安心の国内生産ノートPC
「NEC LAVIE N15R」
LAVIE N15Rは、NECが販売する15.6型ノートPCです。Amazon.co.jpでは、タイムセールで17万9800円（33％オフ）で販売されています（9月4日現在）。参考価格からは約8万9000円安いです。
本製品は、8コア/16スレッドの高性能CPU「AMD Ryzen 7 7735U」を搭載。大容量32GBメモリと1TB SSDを備え、マルチタスクや写真・動画編集もスムーズに行えます。
光沢感のあるフルHD IPS液晶やDVDスーパーマルチドライブを標準装備し、プライバシーシャッター付きウェブカメラやWi-Fi 6Eにも対応。安心の国内生産モデルで、Microsoft 365 Personal (24か月版)も付いてきます。
「NEC LAVIE N15R」の特徴
超快適スペック
優れた処理能力を持つAMD Ryzen 7 7735Uに加え、32GBの大容量メモリと1TBの高速SSDを搭載しています。複数のアプリを同時に起動する作業やデータ負荷の高いタスクでも、動作が重くなりにくくストレスフリーで作業できます。
DVDドライブ内蔵＆鮮やかな15.6型IPS液晶
スリム化が進むノートPCにおいて貴重なDVDスーパーマルチドライブを標準搭載しています。広視野角で発色に優れた15.6型フルHD IPS液晶と合わせ、映画鑑賞やDVDディスクへのデータ保存・バックアップが1台で完結します。
「Microsoft 365 Personal (24か月版)」と安心の国内生産品質
WordやExcelなどを利用できる「Microsoft 365 Personal」の24か月分ライセンスが付属します。高い品質管理のもとで国内生産されており、ウェブカメラのプライバシーシャッターやパワーオフUSB充電機能など、細部まで実用性に配慮されています。
まとめ：仕事も趣味も快適に
おすすめしたいのは、「国内生産に安心を求めたい人」です。15.6型の見やすい画面、余裕のある構成でストレスなく動かせ、officeも最初から付いてくる至れり尽くせりな一台。仕事も趣味もこれだけで完結します。
国内生産拠点で作られ、24時間365日対応のサポートも付属。もしもの際には最短3日間で修理して返送してくれます。安心感を求めたい人は、タイムセールで33％オフとお買い得なこの機会をお見逃しなく。
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