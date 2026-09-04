FPSも動画編集もこれ1台！ RTX 5060×Core i7搭載、32GBメモリーの16型ゲーミングノート

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ASUS TUF Gaming F16は、高い堅牢さがウリのゲーミングノートPC。Amazon限定モデルとして、タイムセールで28万9800円（18％オフ）で販売されています（9月4日現在）。参考価格からは約6万4000円安いです。

「TUF Gaming」シリーズは、衝撃や振動、高温低温などの過酷な状況下でも使えるよう設計された頑丈なゲーミングノートPC。通勤通学の持ち運びでも安心できます。

インテル Core i7-14650HXとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載。Amazon限定モデルではメモリが16GB→32GBと大幅に増えています。16型の144Hzディスプレーが滑らかな映像表現を実現します。1TB SSDを備えているので容量に余裕があるのもポイントです。

ハイパフォーマンスなスペック

16コアのCore i7-14650HXとグラフィックス機能にGeForce RTX 5060を採用しています。重いゲームのプレイはもちろん、動画編集やマルチタスクもスムーズに行えます。

余裕ある構成と144Hz液晶

大容量の32GB DDR5メモリと1TB NVMe SSDを搭載しています。また、リフレッシュレート144Hz対応の16型ノングレア画面により、動きの速いゲームでも視認性が高く滑らかに描写します。

米軍ミリタリー規格の堅牢ボディ

米国軍用規格（MIL-STD 810H）に準拠したテストをクリアしており、高い耐久性を備えています。強力な内部冷却システムと独自の切替モードにより、長時間の高負荷プレイでも安定した性能を維持します。

まとめ：動画もゲームもおまかせな一台

おすすめしたいのは、「性能と頑丈さを両立させたい人」です。16型の見やすい画面、AAAゲームも存分に楽しめるCPU／GPU構成、そして厳しいテストをクリアした抜群の堅牢性でその需要に応えます。

ハイエンドPCまでは手が出せずとも、十分快適にゲームを遊びたいのであれば現実的な選択肢。PCゲーム、動画視聴、作業用マシンを1台にまとめられる、デスクトップ級のノートPC、いまならタイムセールで18％オフとお買い得なので、ぜひご検討ください。