SSD 500GBが1万円で1TBに増量可能！ ドスパラ「夏の大感謝SALE」

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最大14万5000円オフの「夏の大感謝SALE」

ドスパラでは現在、「夏の大感謝SALE」を開催中。期間中、対象の新品パソコンをクーポン利用で最大145,000円オフで購入できる。クーポンコードは「SUMMER2608」で、ショッピングカートのクーポンコード入力欄に入力して適用する。

対象にはゲーミングPCやグラフィックボード搭載PC、クリエイターPC、スタンダードPCなどをラインアップ。また、一部の対象PCでは、SSDやグラフィックボードをキャンペーン価格で変更できるカスタマイズキャンペーンも同時開催している。

RTX 5060搭載GALLERIAが19万6980円

GALLERIA XGR7M-R56-GD Ryzen 7 5700X搭載

196,980円（クーポン適用後価格）

CPUには8コア／16スレッドのRyzen 7 5700X、グラフィックスにはGeForce RTX 5060 8GBを搭載。メモリーは16GB DDR4、ストレージは500GBのGen4 SSDを備えている。

さらに、カスタマイズキャンペーンの対象となっており、グラフィックスをGeForce RTX 5060からRTX 5060 Ti 8GBへ＋3,000円で変更可能。500GB SSDから1TB SSDへの変更も＋10,000円で利用できる。