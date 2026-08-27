プラス3000円でRTX 5060 Tiへ換装可能！ ドスパラ「夏の大感謝SALE」は8月28日(金)まで

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RTX 5060 Tiへの変更がプラス3000円

ドスパラでは現在、「夏の大感謝SALE」を開催中。期間中、対象の新品パソコンをクーポン利用で最大145,000円オフで購入できる。キャンペーン期間は8月28日10時59分まで。

あわせて、対象パソコンではグラフィックボードのカスタマイズキャンペーンも実施している。標準構成のGeForce RTX 5060から、GeForce RTX 5060 Ti 8GBへの変更をプラス3,000円で利用可能だ。

このほか、対象モデルでは500GB SSDから1TB SSDへの変更を10,000円で利用できるSSDカスタマイズキャンペーンも同時開催している。

おすすめPCは「GALLERIA XGR7M-R56-GD」

GALLERIA XGR7M-R56-GD Ryzen 7 5700X搭載

204,980円 → 196,980円（クーポン適用後価格）

キャンペーン対象PCのひとつが、ゲーミングデスクトップPC「GALLERIA XGR7M-R56-GD」。Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060、16GBメモリ、500GB Gen4 SSDを搭載する。

夏の大感謝SALEでは、8,000円オフのクーポンを適用することで196,980円で購入可能。さらに、GeForce RTX 5060 Ti 8GBへの変更もプラス3,000円のキャンペーン価格で利用できる。