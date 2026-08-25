【500GB→1TB】1万円でSSD容量倍増キャンペーン中！ ゲーミングPCは今ドスパラがお得

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SSDを500GBから1TBへ1万円で変更

ドスパラでは現在、「SSDカスタマイズキャンペーン」を実施中。対象のゲーミングPCでは、標準搭載の500GB SSDから1TB SSDへの変更を10,000円で利用できる。

対象には、GeForce RTX 5050やRTX 5060、RTX 5070を搭載したGALLERIAなどをラインアップ。購入時のカスタマイズ画面から、キャンペーン対象の1TB SSDを選択できる。

おすすめは「GALLERIA XPR7M-R57-GD」

GALLERIA XPR7M-R57-GD Ryzen 7 9700X搭載

279,980円（基本構成価格）

ゲーミングPC「GALLERIA XPR7M-R57-GD Ryzen 7 9700X搭載」。Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070 12GB、16GB DDR5メモリー、500GB Gen4 SSDを搭載する。

電源は750Wの80PLUS GOLDで、有線LANポートも装備。SSDカスタマイズキャンペーンを利用すれば、標準の500GB SSDから1TB SSDへ10,000円で変更できる。