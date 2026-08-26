【8/28まで】1万円でSSD容量倍増。クーポンで最大14万5000円オフ！ ドスパラ「夏の大感謝SALE」

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対象の新品パソコンが最大14万5000円オフ

ドスパラでは現在、「夏の大感謝SALE」を開催中。期間中、対象の新品パソコンをクーポン利用で最大145,000円オフで購入できる。キャンペーン期間は8月28日(金)10時59分まで。

対象にはゲーミングPCをはじめ、グラフィックボード搭載PC、クリエイターPC、スタンダードPCなどをラインアップ。購入時にクーポンコードをショッピングカートの入力欄に入れ、「適用」ボタンを押すことで割引を受けられる。

また、一部の対象パソコンではカスタマイズキャンペーンも同時開催。対象モデルでは、500GB SSDから1TB SSDへの変更を10,000円、GeForce RTX 5060からRTX 5060 Ti 8GBへの変更を3,000円で利用できる。

RTX 5070＋Ryzen 7 7700で22万円台

THIRDWAVE AD-R7A57A-01B Ryzen7 7700搭載

224,980円（クーポン適用後価格）

CPUには8コア／16スレッドのRyzen 7 7700、グラフィックスにはGeForce RTX 5070 12GBを搭載。メモリーは16GB DDR5、ストレージは500GBのGen4 SSDを備えている。