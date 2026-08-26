ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第40回
【8/28まで】1万円でSSD容量倍増。クーポンで最大14万5000円オフ！ ドスパラ「夏の大感謝SALE」
2026年08月26日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
対象の新品パソコンが最大14万5000円オフ
ドスパラでは現在、「夏の大感謝SALE」を開催中。期間中、対象の新品パソコンをクーポン利用で最大145,000円オフで購入できる。キャンペーン期間は8月28日(金)10時59分まで。
対象にはゲーミングPCをはじめ、グラフィックボード搭載PC、クリエイターPC、スタンダードPCなどをラインアップ。購入時にクーポンコードをショッピングカートの入力欄に入れ、「適用」ボタンを押すことで割引を受けられる。
また、一部の対象パソコンではカスタマイズキャンペーンも同時開催。対象モデルでは、500GB SSDから1TB SSDへの変更を10,000円、GeForce RTX 5060からRTX 5060 Ti 8GBへの変更を3,000円で利用できる。
RTX 5070＋Ryzen 7 7700で22万円台
THIRDWAVE AD-R7A57A-01B Ryzen7 7700搭載
224,980円（クーポン適用後価格）
CPUには8コア／16スレッドのRyzen 7 7700、グラフィックスにはGeForce RTX 5070 12GBを搭載。メモリーは16GB DDR5、ストレージは500GBのGen4 SSDを備えている。
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