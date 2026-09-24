Amazonセール情報大紹介！ 第2298回
ソニーのネックスピーカーが23％オフの30,500円！ 360立体音響対応の「BRAVIA Theatre U」
2026年09月24日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ソニー ワイヤレスネックバンドスピーカー「BRAVIA Theatre U」をチェック！
ソニーのワイヤレスネックバンドスピーカー「BRAVIA Theatre U」がAmazonで割引対象。参考価格39,600円から23％オフの30,500円で販売中。
耳をふさがず、それでいて映画やテレビは耳元から立体的な音で楽しめる。ネックバンド型ならではのスタイルに、360立体音響を組み合わせているのがポイントだ。イヤホンやヘッドホンを装着するのとは違う形で、映画やテレビの音に入り込める。
①360立体音響とDolby Atmosに対応
360 Spatial Sound Personalizer、Dolby Atmos、360 Reality Audioに対応。左右のスピーカーを耳元に配置するネックバンド型で、立体的な音を楽しめる。
②新開発ユニットでセリフも明瞭に
新開発の「X-Balanced Speaker Unit」を採用。楕円形のスピーカーユニットで振動板面積を効率的に確保し、音圧アップや歪みを抑えたクリアな音質、声やセリフの明瞭度アップを図っている。
③約268gで最大12時間、10分急速充電
本体重量は約268gで、体形に合わせて幅を調整できる構造を採用。最大12時間のバッテリー駆動に対応し、10分の充電で60分使用できる急速充電にも対応。
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