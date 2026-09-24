ソニーのネックスピーカーが23％オフの30,500円！ 360立体音響対応の「BRAVIA Theatre U」

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【Amazonで割引中】ソニー ワイヤレスネックバンドスピーカー「BRAVIA Theatre U」をチェック！

ソニーのワイヤレスネックバンドスピーカー「BRAVIA Theatre U」がAmazonで割引対象。参考価格39,600円から23％オフの30,500円で販売中。

耳をふさがず、それでいて映画やテレビは耳元から立体的な音で楽しめる。ネックバンド型ならではのスタイルに、360立体音響を組み合わせているのがポイントだ。イヤホンやヘッドホンを装着するのとは違う形で、映画やテレビの音に入り込める。

①360立体音響とDolby Atmosに対応

360 Spatial Sound Personalizer、Dolby Atmos、360 Reality Audioに対応。左右のスピーカーを耳元に配置するネックバンド型で、立体的な音を楽しめる。

②新開発ユニットでセリフも明瞭に

新開発の「X-Balanced Speaker Unit」を採用。楕円形のスピーカーユニットで振動板面積を効率的に確保し、音圧アップや歪みを抑えたクリアな音質、声やセリフの明瞭度アップを図っている。

③約268gで最大12時間、10分急速充電

本体重量は約268gで、体形に合わせて幅を調整できる構造を採用。最大12時間のバッテリー駆動に対応し、10分の充電で60分使用できる急速充電にも対応。