Amazonセール情報大紹介！ 第2297回
5000円切ったら、そりゃ気になる！ 1msワイヤレス＋最大250時間のLogicool G「G304」が4717円
2026年09月24日 16時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Logicool G ワイヤレスゲーミングマウス「G304」をチェック！
Logicool Gのワイヤレスゲーミングマウス「G304」がAmazonでセール中。参考価格5,720円から18％オフの4,717円で販売中。
過去1カ月で3000点以上購入されているLogicool G「G304」。200～12000DPIに対応するHERO 12Kセンサーを搭載し、プログラム可能な6個のボタンを備えている。ワイヤレスで長時間使えるだけでなく、ゲームに合わせて操作をカスタマイズできるゲーミングマウスだ。
①LIGHTSPEEDとHERO 12Kを搭載
LIGHTSPEEDワイヤレスに対応し、1msのワイヤレス性能に対応。HERO 12Kセンサーは200～12000DPIの解像度に対応し、最大速度400IPS超、最大加速度40G超を備える。スムージング、アクセラレーション、フィルタリングはゼロだ。
②単3形乾電池1本で最大250時間駆動
単3形乾電池1本で、パフォーマンスモードなら最大250時間の連続使用が可能。一般的な使用を想定した持続モードでは最大9カ月使える。電池残量が15％になるとインジケーターで知らせる機能も備えている。
③6ボタン搭載、レシーバーは本体収納
6個のプログラム可能なボタンを搭載。本体重量は99gで、高さ116.6×幅62.15×奥行38.2mm。超小型レシーバーを収納できるストレージを本体に内蔵し、レシーバー延長ケーブルも付属する。
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