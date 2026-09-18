4Kか、320Hzか。1台で切り替えられるREGZAの27型ゲーミングモニターが10万2800円

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【Amazonで割引中】REGZA 27型ゲーミングモニター「RM-G278R」をチェック！

REGZAの27型ゲーミングモニター「RM-G278R」がAmazonで割引対象。参考価格118,800円から13％オフの102,800円で販売中。

REGZA「RM-G278R」は、4Kでは最大160Hz、フルHDでは最大320Hzに切り替えられるデュアルモードを搭載。高解像度を優先するか、高いリフレッシュレートを優先するかを、1台のモニターで使い分けられる。さらにMini LEDや量子ドットなど、映像表示にもこだわった構成が大きな特徴だ。

①AdaptiveSyncで表示のズレを抑える

AdaptiveSyncは、ゲーム側のFPSに合わせてモニターのリフレッシュレートを自動で可変させ、表示のズレを抑える機能。動きの違和感を減らすことで、動きを追いやすく、状況をつかみやすい。冒険から対戦まで、映像の安定性にも配慮されている。

②1152分割Mini LEDで明暗を制御

バックライトに1152分割のMini LEDを配置し、エリアごとに制御することで、明るい部分と暗い部分のコントラストをよりはっきりと表現。量子ドットも組み合わせ、VESA DisplayHDR 1400認証を取得している。

③4KはフルHDの約4倍、829万画素で表示

4K（3840×2160）は829万画素で、フルHD（1920×1080）の約4倍の情報量。ミニマップやUI、遠景のディテールまでくっきり見やすく、状況を把握しやすい。広い視界で、プレーのテンポも崩れにくい。