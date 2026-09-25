使い終わったらクルクルまとまるUSB！ 最大240W対応のCIO「フラットスパイラルケーブル」が1880円

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【Amazonタイムセール】CIO USB-Cケーブル「フラットスパイラルケーブル」をチェック！

CIOのUSB-Cケーブル「フラットスパイラルケーブル」がAmazonでタイムセール対象。参考価格1,980円から5％オフの1,880円で販売中。

カバンやポーチの中でケーブルがごちゃつくのは、もはや“あるある”。CIO「フラットスパイラルケーブル」は、磁石の力でクルクルまとまり、ケーブルバンドなしでそのまま収納できる。レビューでも“収納が簡単／持ち運びも薄くて良い”との声が。過去1カ月で1000点以上購入されているのを見ると、この手軽さが受けてるのかも。

①薄型フラット形状、磁石でまとまる設計

薄いフラットケーブルに磁石を内蔵し、渦巻き状にまとめられる構造を採用。ケーブルバンドを使わずにまとめられ、カバンやポーチの隙間にもすっきり収まる。素材には柔軟性と耐久性を備えた編み込みナイロンを使用している。

②最大240W対応、幅広い機器へ給電

PD急速充電に対応し、最大240Wで給電できる。スマートフォンやイヤフォン、デジタルカメラ、ノートPCへの給電に対応しており、対応機器にはゲーム機やタブレットも含まれる。

③磁石で長さを調整、最大480Mbps転送

内蔵した磁石を利用してケーブルの長さを調整でき、使用中に余った部分のたわみを抑えられる。USB 2.0に対応し、データ転送は最大480Mbps。サイズは1mと1.5mを用意する。