Amazonセール情報大紹介！ 第2296回
ソニーのノイズキャンセリングヘッドフォン「WH-1000XM5」が約1万2500円引き！ 3分充電で3時間再生、3万6999円
2026年09月24日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ソニー ノイズキャンセリングヘッドフォン「WH-1000XM5」をチェック！
ソニーのノイズキャンセリングヘッドフォン「WH-1000XM5」がAmazonで割引対象。参考価格49,500円から25％オフの36,999円で販売中。
ノイズキャンセリング性能が大きな特徴のソニー「WH-1000XM5」。従来モデルのWH-1000XM4からノイズ除去率が向上し、1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げたノイキャン性能を備える。ソニーがこの部分に力を入れた一台だ。
①QN1とV1で8マイクの信号を制御
高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1と統合プロセッサーV1を搭載し、8個のマイクから集めた信号を制御。装着状態や周囲の環境に合わせてノイズキャンセリングを自動で最適化する「オートNCオプティマイザー」も備える。
②30mmドライバーに高音質技術を投入
専用設計の30mmドライバーユニットを搭載し、振動板にはカーボンファイバーコンポジット素材を採用。ウォークマンで培った高音質技術をヘッドホン向けに最適化するなど、音質面にもソニーの技術を盛り込んでいる。
③4マイクとAIで通話、2台同時接続も
左右4つのマイクとビームフォーミング、AIを組み合わせた通話機能を搭載し、風のノイズが入りにくい構造も採用。2台の機器に同時接続でき、スマートフォンへの着信時には自動で通話へ切り替えられる。
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