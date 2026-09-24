本日まで！ 約970gで最大15.5時間駆動、Copilot+ PC「HP OmniBook 7 Aero」が3万円引きの16万4800円

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【Amazonタイムセール】HP 13.3型ノートPC「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H3PA-ABZR）」をチェック！

HPの13.3型ノートPC「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H3PA-ABZR）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格194,800円から15％オフの164,800円で販売中。

約970gの軽量ボディーに、AI処理を担うNPUを備えたRyzen AI 5 340を搭載。メモリーは16GB、ストレージは512GB SSDで、Copilot+ PCにも対応する。「HP OmniBook 7 Aero 13-bg」は、最大15.5時間のバッテリー駆動に対応した13.3型モバイルノートだ。

①最大50TOPSのNPUでAI処理に対応

Ryzen AI 5 340を搭載し、AI処理を担うNPUは最大50TOPSに対応。Copilot+ PCの機能として、Recall、Live Cocreator、Live Captionsを備える。キーボードにはCopilotキーを搭載している。

②400ニト表示、sRGB 100％に対応

13.3型のIPSディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度で、400ニト、sRGB 100％に対応。表面は非光沢仕様で、最大1677万色を表示できる。外部ディスプレーは最大3840×2160ドットに対応する。

③30分で50％充電、USB端子は4基

30分で50％まで充電できるファストチャージに対応。USB Type-Cを2基、USB Type-Aを2基備え、HDMI 2.1も搭載する。Type-CはPower DeliveryとDisplayPort 2.1、電源オフUSBチャージに対応している。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340

【メモリ】16GB LPDDR5x-7500MT/s

【ストレージ】512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

【ディスプレー】13.3型 WUXGA（1920×1200ドット）IPS、非光沢、400ニト、sRGB 100％