Amazonセール情報大紹介！ 第2300回
M6搭載Mac miniがAmazonで早くもタイムセール！ 16GB＋512GBで17万6500円
2026年09月24日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple 2026 Mac miniをチェック！
Appleの「Mac mini」がAmazonでタイムセール対象。参考価格185,800円から5％オフの176,500円で販売中。
「Mac mini」は、12.7cm四方、高さ5cmのコンパクトなボディーにM6チップを搭載し、重量は0.67kg。最大3台の外部ディスプレイに対応するほか、前面と背面に各種ポートを備える。小さな筐体ながら、ディスプレイや周辺機器を複数接続できる構成だ。
①M6搭載、AI性能は最大4.8倍高速に
M6チップは12コアCPUと12コアGPUを搭載し、各GPUコアにNeural Acceleratorを内蔵。さらにデュアル16コアNeural Engineを備え、AIパフォーマンスは最大4.8倍高速としている。メモリ帯域幅は153GB/sだ。
②最大3画面、4Kなら最大165Hzに対応
ThunderboltとHDMIを使い、最大3台の外部ディスプレイに対応。3台接続時は最大6K／60Hzまたは4K／165Hzのディスプレイ2台に加え、Thunderbolt経由で最大5K／60Hz、またはHDMI経由で4K／60Hzのディスプレイ1台を接続できる。
③前後に5基のUSB-C、Wi-Fi 7にも対応
前面にUSB-Cを2基と3.5mmヘッドフォンジャック、背面にThunderbolt 4対応USB-Cを3基、HDMI、2.5Gb Ethernetを搭載する。Apple N1ワイヤレスネットワークチップを備え、Wi-Fi 7とBluetooth 6にも対応する。
製品スペック
【CPU】Apple M6チップ（12コアCPU、12コアGPU）
【メモリ】16GBユニファイドメモリ
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】最大3台の外部ディスプレイに対応
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