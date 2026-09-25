20万円超えから16万円台に！ Core 7＋16GB＋1TB SSD、Microsoft 365が2年分付く「Dell 16」

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【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND716-FWM3SA）」をチェック！

Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND716-FWM3SA）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格207,980円から19％オフの168,980円で販売中。

「Dell 16 DC16250（ND716-FWM3SA）」は、Core 7に16GBメモリー、1TB SSDという構成だけでもなかなかしっかりしている。そこにMicrosoft 365 Personalが24カ月付き、同サービスでは1TBのクラウドストレージも利用可能だ。

①Microsoft 365を24カ月、クラウドも1TB

Microsoft 365 Personalを24カ月利用でき、同サービスでは1TBのクラウドストレージも利用可能。Word、Excel、PowerPoint、Outlookのデスクトップアプリにも対応している。

②16型FHD+液晶、16:10の縦横比を採用

16型ディスプレーは1920×1200ドットのFHD+で、縦横比16:10を採用。非光沢のワイドビュー仕様で、明るさは300ニト。ComfortViewにも対応し、色を維持しながら有害なブルーライトを低減する。

③60分で最大80％充電、テンキーも装備

ExpressChargeに対応し、バッテリーを60分で最大80％まで充電可能。フルサイズのバックライトキーボードにはテンキーとCopilotキーを備える。HDカメラには物理式のプライバシーシャッターも搭載している。

製品スペック

【CPU】Intel Core 7 150U

【メモリ】16GB（8GB×2）DDR5-5200

【ストレージ】1TB M.2 PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】16型 FHD+（1920×1200ドット）、16:10、非光沢、300ニト

【Office】Microsoft 365 Personal 24カ月