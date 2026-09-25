Amazonセール情報大紹介！ 第2301回
20万円超えから16万円台に！ Core 7＋16GB＋1TB SSD、Microsoft 365が2年分付く「Dell 16」
2026年09月25日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND716-FWM3SA）」をチェック！
Dellの16型ノートPC「Dell 16 DC16250（ND716-FWM3SA）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格207,980円から19％オフの168,980円で販売中。
「Dell 16 DC16250（ND716-FWM3SA）」は、Core 7に16GBメモリー、1TB SSDという構成だけでもなかなかしっかりしている。そこにMicrosoft 365 Personalが24カ月付き、同サービスでは1TBのクラウドストレージも利用可能だ。
①Microsoft 365を24カ月、クラウドも1TB
Microsoft 365 Personalを24カ月利用でき、同サービスでは1TBのクラウドストレージも利用可能。Word、Excel、PowerPoint、Outlookのデスクトップアプリにも対応している。
②16型FHD+液晶、16:10の縦横比を採用
16型ディスプレーは1920×1200ドットのFHD+で、縦横比16:10を採用。非光沢のワイドビュー仕様で、明るさは300ニト。ComfortViewにも対応し、色を維持しながら有害なブルーライトを低減する。
③60分で最大80％充電、テンキーも装備
ExpressChargeに対応し、バッテリーを60分で最大80％まで充電可能。フルサイズのバックライトキーボードにはテンキーとCopilotキーを備える。HDカメラには物理式のプライバシーシャッターも搭載している。
製品スペック
【CPU】Intel Core 7 150U
【メモリ】16GB（8GB×2）DDR5-5200
【ストレージ】1TB M.2 PCIe NVMe SSD
【ディスプレー】16型 FHD+（1920×1200ドット）、16:10、非光沢、300ニト
【Office】Microsoft 365 Personal 24カ月
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