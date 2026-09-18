約1kg、でも2.5Kタッチ！ Dell「XPS 13」が3万円引きの15万7980円

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【Amazonタイムセール】Dell ノートパソコン「XPS 13 DX13260」をチェック！

Dellのノートパソコン「XPS 13 DX13260」がAmazonでタイムセール対象。参考価格187,980円から16％オフの157,980円で販売中。

Dell「XPS 13 DX13260」は、約1kgのボディーに13.4インチの2.5Kタッチディスプレーを搭載。最大120Hzの可変リフレッシュレートや100％ DCI-P3にも対応する。薄さ12.7mmで、XPSシリーズ史上最薄・最軽量のモデルだ。

①最大120Hzと500nit、広色域にも対応

13.4インチの画面は30～120Hzの可変リフレッシュレートに対応し、最大輝度は500nit。100％ DCI-P3の広色域に加え、色彩を損なわずブルーライトを低減するEyesafeテクノロジーも採用する。

②Core 5と16GBメモリーを搭載

CPUには6コア、最大4.6GHzのIntel Core 5 320を採用。16GBのLPDDR5xメモリーと512GBのM.2 PCIe NVMe SSD、Intel Graphicsを搭載する。OSはWindows 11 Home 64bit日本語版で、Officeは付属しない。

③Wi-Fi 7対応、Type-Cを2基装備

無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 6.0に対応。USB 3.2 Gen 2 Type-Cを2基備え、いずれもDisplayPortとPower Deliveryに対応する。65W Type-Cアダプターと電源ケーブルも付属する。

製品スペック

【CPU】Intel Core 5 320

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】13.4インチQHD+（2560×1600）、タッチ対応、30～120Hz