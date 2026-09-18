Amazonセール情報大紹介！ 第2295回
白いREGZAが出た！ WQHD＋200Hzの27型ゲーミングモニターが3万5000円
2026年09月18日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】REGZA 27型ゲーミングモニター「RM-27G5SE」をチェック！
REGZAの27型ゲーミングモニター「RM-27G5SE」がAmazonでタイムセール対象。参考価格44,000円から20％オフの35,000円で販売中。
白いボディを採用した「RM-27G5SE」は、REGZAゲーミング初のホワイトモデル。Fast IPSパネルや1msの応答速度、Adaptive Syncに対応する。さらにHDR10やVESA DisplayHDR 400も備え、白いボディにゲーミング向けの表示機能を組み合わせている。
①WQHDを最大200Hzで表示、1msにも対応
2560×1440ドットのWQHD解像度を採用し、リフレッシュレートは最大200Hz、応答速度は1ms（GTG）に対応。画面サイズは27型で、アスペクト比は16:9。Adaptive Syncにも対応したゲーミングモニターだ。
②HDR400対応、色域はDCI-P3 95％
VESA DisplayHDR 400とHDR10に対応し、色域はDCI-P3 95％、sRGB 99％をカバーする。視野角は178度。映像モードは11種類を用意し、8種類のゲーム・一般コンテンツ用モードと最大3件のカスタム設定を利用できる。
③高さ120mm調整、90度回転にも対応
スタンドは高さを120mmまで調整でき、チルトは－5～20度、スイーベルは25度、90度の回転にも対応する。HDMIを2系統、DisplayPortを1系統、3.5mmヘッドホン端子を備え、VESAマウントにも対応している。
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