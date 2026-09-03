松屋を冷凍庫にどっさり！ 牛めし＋カレー32食セットが50％オフ

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「松屋 カレギュウセット」が

Amazonスマイルセールに登場！

松屋の人気メニューを自宅で楽しめる「松屋 カレギュウセット プレミアム仕様 牛めしの具×松屋オリジナルカレー」が、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。

セット内容は、牛めしの具（プレミアム仕様）16食とオリジナルカレー16食の計32食です。セール価格は6,478円で、過去価格12,980円から50％オフ。1食あたり約202円で購入できます。

「松屋 カレギュウセット」の特徴

Amazon商品ページより

「松屋 カレギュウセット プレミアム仕様 牛めしの具×松屋オリジナルカレー」は、牛めしの具とオリジナルカレーをそれぞれ16食ずつ詰め合わせた合計32食入りのセットです。

牛めしの具は、松屋人気No.1の「牛めしの具」で、秘伝の特製プレミアムタレを使用しています。牛肉には、うまみアミノ酸の含有量が多いとされるアメリカ産牛肉を5割以上使用しています。

松屋オリジナルカレーは、10数種類の香辛料を使用した本格的なスパイシーカレーで、辛口です。

冷凍食品のため、マイナス18度以下の冷凍条件で保管します。電子レンジまたは湯煎で調理できます。

まとめ：牛めしとカレーを32食ストック！

牛めしの具16食とオリジナルカレー16食がセットになった「松屋 カレギュウセット」。現在開催中のAmazonスマイルセールで、過去価格から50％オフの6,478円、1食あたり約202円となっています。

現在開催中のAmazonスマイルセールで、お得にまとめて購入できる機会をチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。