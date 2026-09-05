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組みたい自作PC構成まるわかり!! 第133回

【今月の自作PCレシピ】ゲームもAI動画編集もVRChatもローカルLLMもできる！ 欲望全部乗せPC

2026年09月05日 10時00分更新

文● 藤田 忠　編集●北村／ASCII

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　パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

※写真はイメージです。実際に使用するパーツとは異なります

　そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

　”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

スタッフが欲しいパーツを制限なく組み合わせてみた！

　AIやカメラトラッキング（同期・追従）が進歩したおかげで、ここ数年で劇的に動画編集やVTuberデビューが容易になった。そこで、高ワークロードのあれこれを快適にしたい人に、ショップスタッフも憧れるハイスペックPCのレシピをお届けしよう。

　レシピを考えてくれたのは、ゲーマースタッフが多い「パソコンショップ アーク」の野澤さん。ゲーマーだけでなく、絵師だったり、VRChat（フルボディトラッキング）でDJをしたり、AIでのエフェクト生成で動画編集を行なっていたりと、いま旬と言える高負荷ワークロードなあれこれを嗜んでいるスタッフだ。

銀座線の末広町駅そばに店を構える「パソコンショップ アーク」。ゲーム好きスタッフが多く、ゲーミングデバイスに強いほか、こだわりのゲーミングBTO PCに注目だ

同店スタッフの野澤さん。ショップスタッフのほか、絵師、ゲーム配信、VRChatなど、多くの顔で活躍中だ

ローカルLLMにも挑戦できるハイスペックPCレシピ！

　クリエイティブシーンに強いLGA1851プラットフォームをベースにしたレシピは「欲しい」が山盛り！　24スレッドのインテル「Core Ultra 7 270K Plus」に、ビデオカードの2枚挿しもできるクリエイター向けのハイエンドマザーボードを野澤さんはチョイスした。

24コア/24スレッド、最大5.5GHzで動作するインテル「Core Ultra 7 270K Plus」

　さらに4K動画編集などを想定した64GBメモリーや、AI生成をスムーズにこなせるビデオメモリー16GBを備えたGeForce RTX 5080 16GB搭載ビデオカードなど「あれもこれもが快適になる！」と思い立ったPCパーツを組み合わせ、その総額は81万3000円に達している。

野澤さんが考えた、やりたいことをスムーズにできるPCレシピの主要パーツたち。AIを活用したクリエイティブな作業からローカルLLMの構築まで、なんでもこなせる

野澤さんが欲しいパーツを全部詰め込んだ「絵師×VRChat×AI動画編集PC」
CPU インテル「Core Ultra 7 270K Plus」
（24コア/24スレッド、 最大5.5GHz）		 5万9800円
CPUクーラー Corsair「NAUTILUS 360 RS CW-9060089-WW」
（簡易水冷、360mmラジエーター）		 1万3280円
マザーボード ASUS「ProArt Z890-CREATOR WIFI」
（インテルZ890、ATX）		 8万4980円
メモリー SanMax「SMD5-U64G88H-56BB-D Black PCB Edition」
（32GB×2、DDR5-5600）		 17万9300円
ストレージ Princeton「PHD-ISM2G4-2T」
（M.2 SSD 2TB、PCIe4.0×4）		 5万9180円
ビデオカード ASUS「ProArt GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition」
（16GB GDDR7、NVIDIA GeForce RTX 5080）		 34万3800円
PCケース Antec「FLUX Pro」
（ミドルタワー、ATX）		 2万3980円
電源ユニット Seasonic「VERTEX PX-1200」
（1200W、80PLUS PLATINUM）		 4万5980円
総額（税込） 　 81万300円

※価格は9月3日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。

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