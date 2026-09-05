パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

スタッフが欲しいパーツを制限なく組み合わせてみた！

AIやカメラトラッキング（同期・追従）が進歩したおかげで、ここ数年で劇的に動画編集やVTuberデビューが容易になった。そこで、高ワークロードのあれこれを快適にしたい人に、ショップスタッフも憧れるハイスペックPCのレシピをお届けしよう。

レシピを考えてくれたのは、ゲーマースタッフが多い「パソコンショップ アーク」の野澤さん。ゲーマーだけでなく、絵師だったり、VRChat（フルボディトラッキング）でDJをしたり、AIでのエフェクト生成で動画編集を行なっていたりと、いま旬と言える高負荷ワークロードなあれこれを嗜んでいるスタッフだ。

ローカルLLMにも挑戦できるハイスペックPCレシピ！

クリエイティブシーンに強いLGA1851プラットフォームをベースにしたレシピは「欲しい」が山盛り！ 24スレッドのインテル「Core Ultra 7 270K Plus」に、ビデオカードの2枚挿しもできるクリエイター向けのハイエンドマザーボードを野澤さんはチョイスした。

さらに4K動画編集などを想定した64GBメモリーや、AI生成をスムーズにこなせるビデオメモリー16GBを備えたGeForce RTX 5080 16GB搭載ビデオカードなど「あれもこれもが快適になる！」と思い立ったPCパーツを組み合わせ、その総額は81万3000円に達している。

※価格は9月3日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。