組みたい自作PC構成まるわかり!! 第131回
【今月の自作PCレシピ】白コーデと発光が映えるゲーミングPCを組む
2026年08月08日 10時00分更新
パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。
そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。
”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。
待てば安くなる時代はもう終わり!?
DDR5メモリーやSSD、ビデオカードのRadeon RX 9000シリーズなど、週末のパーツショップやウェブショップでは、「買い」と言える特価品を頻繁に目にするが、PCやPCパーツの価格が下がるという話や噂は一切聞こえてこない。
そのうえ、NVIDIAは下位を含めた全モデルのGPU価格の引き上げ、国内ではGeForce RTX 5070以上のハイエンドモデルが高騰し、品薄となっている。また、AMDもRadeon GPUとメモリーの供給価格を8月から引き上げると各メーカーに通知した。
限定的な供給不足や為替相場の急激な動きによる値上がりなどとは異なり、待っても安くなる見込みは薄く、PCパーツショップのスタッフからも、これからさらに上がるという声のほうが強い。
PCパーツを買うなら早いに越したことはないが、パーツ選びを熟考して、組んで大満足なこだわりのある1台にしたいところ。そこで今回は、自作パソコン組立イベントが盛況なドスパラにレシピをお願いした。
開催の都度、親子連れを含め多くの参加者を集めているドスパラの自作パソコン組立イベント。このイベントで相談される自作PC構成の定番のひとつとなっている、鮮やかな発光と白色のPCパーツでコーディネートした、映えるゲーミングPCのレシピを紹介していこう。
LEDギミックと白コーデが映えるピラーレスゲーミングPC
LEDライティングによる彩りと白色コーデPCパーツを楽しめるピラーレスデザインのPC筐体に、ゲームプレイや実況配信、動画の編集といった作業まで、いろいろとできるスペックのPCパーツが詰め込まれているのが本レシピだ。
|高負荷作業をスムーズにこなせて見た目もバッチリなPCレシピ
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、 最大5.5GHz）
|4万7800円
|CPUクーラー
|ドスパラセレクト「L360M-RGB-WH」
（水冷、360mmラジエーター）
|1万480円
|マザーボード
|ASRock「B850 Challenger WiFi White」
（AMD B850、ATX）
|2万980円
|メモリー
|ADATA「AX5U6400C3216G-DCLARWH-DP」
（16GB×2、DDR5-6400）
|6万9980円
|ストレージ
|KIOXIA「EXCERIA PLUS G4 1TB SSD-CK1.0N5PLG4J」
（1TB M.2 SSD、PCIe5.0×4）
|3万7980円
|ビデオカード
|Palit「GeForce RTX 5060 Ti White OC 8GB NE7506TU19P1-GB2062M」
（8GB GDDR7、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti）
|8万6800円
|PCケース
|MONTECH「MONTECH XR (W-DP) ドスパラ限定モデル」
（ピラーレス、ATX）
|6980円
|電源ユニット
|ドスパラセレクト「850W-GOLD-ATX31-WH」
（850W、80PLUS GOLD）
|1万3980円
|OS
|Microsoft「Windows 11」パッケージ版
|1万6780円
|総額（税込）
|31万1760円
※価格は8月4日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。
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