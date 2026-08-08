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組みたい自作PC構成まるわかり!! 第131回

【今月の自作PCレシピ】白コーデと発光が映えるゲーミングPCを組む

2026年08月08日 10時00分更新

文● 藤田 忠　編集●北村／ASCII

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　パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

※写真はイメージです。実際に使用するパーツとは異なります

　そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

　”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

待てば安くなる時代はもう終わり!?

　DDR5メモリーやSSD、ビデオカードのRadeon RX 9000シリーズなど、週末のパーツショップやウェブショップでは、「買い」と言える特価品を頻繁に目にするが、PCやPCパーツの価格が下がるという話や噂は一切聞こえてこない。

　そのうえ、NVIDIAは下位を含めた全モデルのGPU価格の引き上げ、国内ではGeForce RTX 5070以上のハイエンドモデルが高騰し、品薄となっている。また、AMDもRadeon GPUとメモリーの供給価格を8月から引き上げると各メーカーに通知した。

　限定的な供給不足や為替相場の急激な動きによる値上がりなどとは異なり、待っても安くなる見込みは薄く、PCパーツショップのスタッフからも、これからさらに上がるという声のほうが強い。

　PCパーツを買うなら早いに越したことはないが、パーツ選びを熟考して、組んで大満足なこだわりのある1台にしたいところ。そこで今回は、自作パソコン組立イベントが盛況なドスパラにレシピをお願いした。

　開催の都度、親子連れを含め多くの参加者を集めているドスパラの自作パソコン組立イベント。このイベントで相談される自作PC構成の定番のひとつとなっている、鮮やかな発光と白色のPCパーツでコーディネートした、映えるゲーミングPCのレシピを紹介していこう。

ドスパラ秋葉原本店。1～5階でPC関連をひと通り扱い、中古品の買取と販売も行なっている

ドスパラ秋葉原本店スタッフの舟橋さん

LEDギミックと白コーデが映えるピラーレスゲーミングPC

　LEDライティングによる彩りと白色コーデPCパーツを楽しめるピラーレスデザインのPC筐体に、ゲームプレイや実況配信、動画の編集といった作業まで、いろいろとできるスペックのPCパーツが詰め込まれているのが本レシピだ。

高負荷作業をスムーズにこなせて見た目もバッチリなPCレシピ
CPU AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、 最大5.5GHz） 		4万7800円
CPUクーラー ドスパラセレクト「L360M-RGB-WH」
（水冷、360mmラジエーター）		 1万480円
マザーボード ASRock「B850 Challenger WiFi White」
（AMD B850、ATX）		 2万980円
メモリー ADATA「AX5U6400C3216G-DCLARWH-DP」
（16GB×2、DDR5-6400）		 6万9980円
ストレージ KIOXIA「EXCERIA PLUS G4 1TB SSD-CK1.0N5PLG4J」
（1TB M.2 SSD、PCIe5.0×4）		 3万7980円
ビデオカード Palit「GeForce RTX 5060 Ti White OC 8GB NE7506TU19P1-GB2062M」
（8GB GDDR7、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti）		 8万6800円
PCケース MONTECH「MONTECH XR (W-DP) ドスパラ限定モデル」
（ピラーレス、ATX）		 6980円
電源ユニット ドスパラセレクト「850W-GOLD-ATX31-WH」
（850W、80PLUS GOLD）		 1万3980円
OS Microsoft「Windows 11」パッケージ版 1万6780円
総額（税込） 　 31万1760円

※価格は8月4日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。

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