初めての晴雨兼用傘なら「風に強い」1本！ 風速25m/s耐風試験クリアのWpc.「WIND RESISTANCE」が4100円

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【Amazonで割引中】Wpc. IZA 晴雨兼用折りたたみ傘「WIND RESISTANCE」をチェック！

Wpc.の晴雨兼用折りたたみ傘「WIND RESISTANCE」がAmazonで割引対象。参考価格4,730円から13％オフの4,100円で販売中。

日傘を持つなら、雨の日にも使える晴雨兼用が便利。さらに風にも強いとなれば、持ち歩く1本として頼もしい。Wpc.の「WIND RESISTANCE」は、強い風を受けるとあえて反り返り、風の衝撃を逃がす仕組み。晴雨兼用に、耐風という強みまで加えた折りたたみ傘だ。

①太いグラスファイバー＋高強度樹脂パーツ

一般的な折りたたみ傘より太いグラスファイバーを使用し、高強度の樹脂パーツも採用。風に強い特殊な骨構造を備えている。傘生地にはポリエステル100％を使用している。

②遮光率100％＋UVカット率100％

遮熱効果のある生地を採用し、全カラーで遮光率100％、UVカット率100％、UPF50＋に対応。生地裏面には黒色コーティングを施している。本体の重量は約315gとなっている。

③撥水性は最高等級＋耐水圧1万mmH2O

生地表面には撥水加工を施し、撥水性は最高等級の5級。耐水圧10,000mmH2Oを実現した生地を使用している。手開き式のイージーオープンを採用し、開閉時に骨をポキポキ折る必要がなく、スムーズに開閉できる。