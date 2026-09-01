【本日から】ファミマ「コラボ祭」が激アツ！ 過去最多18品、本当に“うま確”か食べてみた

9月に入り、今年も美食の秋がやってまいりましたが、同時に大きな節目を迎える企業がファミリーマート。2026年9月に創立45周年を迎え、これまでにない大型企画もありそうと思っていたら、早速始まりました。それが9月1日からスタートした「ファミマとコラボ祭」です。商品点数は過去最多というアツさ！

この記事では、注目商品を中心に紹介します。

“うまいの確定”な最強タッグの面々がそろいぶみ！

本企画は、これまでさまざまな企業コラボを経たうえでの、お祭り版。日本を代表する15社と協業し、「あの味だから、うまいの確定。」を合言葉に、9月1日から2週にわたって展開されます。まずは第1週目の11品からピックアップして紹介しましょう。



●エバラ監修 ファミチキ(焼肉のたれ味) 258円

焼肉のタレの王道といえばエバラ「黄金の味」ではないでしょうか。同社はファミマと初コラボとのことですが、国民的チキンとタレがここにきて急接近し、激ウマなハーモニーが実現。サクサクジューシーな食感に、リンゴをはじめとするフルーティーさが甘じょっぱいコクとなって、おいしく調和しています。

「黄金の味」の「中辛」をイメージしたんだとか。甘香ばしく、おかず、おやつ、おつまみにと万能にいけますよコレは！



●日清のどん兵衛 どんぎつねむすび 248円

みんな大好き「日清のどん兵衛」は、アイコニックな“1枚おあげ”をトッピング。いなり寿司ではなく、「日清のどん兵衛」らしくダシが香るご飯を合わせたおむすびにしている点も特徴で、本家同様に西日本と東日本で異なる味付けにされています。

しゅんでる（味がしみてる）感じの、甘めでジュワッとしたおあげの味は、確かに「日清のどん兵衛」を感じました。 なお、同社コラボでは「日清焼そばU.F.O.ぶっ濃い濃厚そばめし」（198円）もあり、実はそれぞれ50周年なんですって。

●パンチョ監修 大盛 太麺！ チーズナポリタン 598円

「スパゲッティーのパンチョ」は過去何度かファミマとのコラボ商品を発売していますが、今回はより店舗の味を再現するべく、麺やソースのバランス調整を何度も重ねた過去イチの自信作。同店ならではの極太2.2mmパスタに、濃厚なソースがガッツリ絡みます。

トマトをベースに、ニンニクや香味野菜がたっぷり。酸味と甘味が効いたジャンキーなソースが魅惑的で、大盛りでもペロリとイケちゃうんです。

●クランキー＆ホイップサンド 398円

スイーツ系も傑作ぞろいで、こちらはロッテ「クランキー」を使ったボリューム満点なサンドイッチ。パフの食感が好アクセントになったチョコソースと、チョコ入りホイップクリームの組み合わせは、サクサクふわふわで新体験なおいしさです。

パンもチョコ入りホイップクリームもエアリーで、至福の口どけを楽しめました！



同社からは本家の約20倍の重量とサクサク感に仕上げた、「パイの実みたいなデニッシュ」（180円 ※沖縄は仕様と価格が異なります）も登場しています。

9月8日からは2週目スタート

こちらも国民的ブランドが目白押し！

キャンペーンの第2週目となる9月8日からは、7品が登場。第1週と同じく、惣菜、米飯、パン、スイーツと幅広いラインナップで、国民的ブランドがお祭り騒ぎな密度で盛り上げます。

●ファミから（味ぽん味）1個 118円

おなじみの「味ぽん」ですが、想像を超えたマッチングを楽しめるのがこちら。「ファミからに味ぽんをかける」ではなく、「味ぽんがファミからになった」と思える、湧き出るような「味ぽん」らしい爽やかな酸味は「なぜ今までなかった？」と思えるウマさです。

「味ぽん」の柑橘風味が肉のうまみを引き立て、ジューシーながらも余韻はさっぱり。家で味わう際は、「ぽん酢」サワーとペアリングするのもよさそうです。

●白生コッペパン（カルピスダブルクリーム） 158円（※沖縄県除く）

しっとりもちっとした生クリーム入りの白生コッペパンに、あの「カルピス」を使ったクリームとホイップがダブルでぎっしり。爽やかで甘酸っぱい「カルピス」のホイップクリームがソフトな生地と調和して、すっきりやさしい味に仕上がっています。

爽やかで、どこか心落ち着くような甘酸っぱさはまさに「カルピス」そのもの。生地にあわせた白生コッペパンが、これまたふわふわなフラッフィー食感でナイスタッグです。

●生ペヤングソースやきそば 460円

関東生まれ、長方形のカップ焼きそばといえば、まるか食品「ペヤングソースやきそば」のこと。本商品では同社監修のソースを使用し、あのコク、酸味、スパイス感と具材の満足度が、チルドならではの生麺で再現されています。

もちもちの生麺に、キャベツ、鶏ミンチ、刻み紅ショウガ、ゴマがトッピング。なるほどペヤングですね。



ペヤングらしいあの四角形で米飯コーナーに並ぶ姿を見れば、ファンはもう買うしかないでしょう！

●ポテサラ わさビーフ味 198円

ポテチ業界の異端児・山芳製菓の「わさビーフ」が手掛けるのは、なんとこれまたユニークなポテトサラダ。安曇野産の茎わさびによるツーンとした辛さがポイントですが、マヨネーズのまろやかさもあって絶妙な刺激感に。

「わさビーフ」らしいコクとうまみに、生のわさびがフレッシュな香りとパンチで個性をプラス。おつまみにもオススメです。

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「ファミペイ」ユーザーはよりお得に楽しめる！

発売前日に行われた発表会には、ファミリーマートの執行役員で商品本部長の木下紀之氏が登壇。同社として初めてのコラボレーションは、2000年8月に発売された「ボンカレーパン」だったそうで、以来さまざまなメーカーのブランド力とのシナジーで、消費者に新たな価値を届けてきました。

また、本企画で注目したいお得な施策が45周年記念の「ファミペイゲーム」。期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」で毎日1日1回ゲームに挑戦ができ、当たりが出たら、上記対象18商品いずれかに使用できる45円引きファミペイクーポンがもらえます。

加えて、期間中に「ファミペイ」を提示して今回の対象商品を買うと、合計金額に対してもれなくファミマポイントが20%還元（進呈上限：100円相当）されます。まだダウンロードしてない人は、チェックしてから来店するのがオススメです。

今回の豪華なコラボレーションの数々は、コンビニ史上に残るといっても過言ではないでしょう。とはいえ、まだ9月は始まったばかり。アニバーサリー月を迎えたファミマはきっと、さらなる目玉の企画を打ち出すことでしょう。引き続き、目が離せません！

※記事中の価格は税込み