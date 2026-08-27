アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第251回
家で好きな濃さの男梅サワーを作ろう！ 「男梅サワーの素」たっぷり1.8Lが19％オフ
2026年08月27日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「男梅サワーの素 1.8L」がAmazonタイムセールに登場！
「男梅サワーの素 1.8L」は、炭酸水で割るだけで男梅サワーを作れる濃縮カクテルです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格1,924円から19％オフの1,557円で販売されています。
内容量は1.8Lの大容量ボトルです。おすすめの作り方である「男梅サワーの素」と炭酸水を1：3で割る場合、完成量に換算すると約40杯分となります。
「サッポロ 男梅サワーの素 1.8L」の特徴
Amazon商品ページより
サッポロビール「男梅サワーの素」は、グラスに氷を入れ、原液を注いで炭酸水で割ることで作れる濃縮カクテルです。おすすめの割合は「男梅サワーの素」1に対して炭酸水3としています。
梅干しまるごと粉砕浸漬酒を一部使用しており、商品ページでは「男梅」ならではの梅干し感や、しょっぱい旨さ、濃厚な味わいを特徴としています。
梅干しを加える「梅落とし」、グラスの飲み口に塩を付ける「塩回し」、レモンを加える「追いレモン」といったアレンジも紹介されています。
アルコール度数は20％です。
まとめ：大容量のサワーの素をお得に確保！
「男梅サワーの素 1.8L」が、現在開催中のAmazonタイムセールで19％オフとなっています。
炭酸水で割って楽しむ濃縮カクテルなので、様々なアレンジも可能です。自宅用に大容量サイズをストックしたい人は、セールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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