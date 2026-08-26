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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第250回

「VIVANT」限定デザインのPSBを箱買い！ 糖質ゼロビール24本セットがセール中

2026年08月26日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「PSB 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　日曜劇場「VIVANT」とコラボしたデザイン缶の「PSB（パーフェクトサントリービール） 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　過去価格4,599円のところ、9％オフの4,198円で販売されています。350ml缶24本入りで、1本あたりの価格は約175円です。

アマゾンでPSB 日曜劇場「VIVANT」デザイン缶 350ml 24本を入手

「PSB 日曜劇場「VIVANT」デザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより

　「PSB 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶」は、「パーフェクトサントリービール」と日曜劇場「VIVANT」がコラボしたデザイン缶です。

　「パーフェクトサントリービール（PSB）」は、「本格ビールのうまさ」と「糖質ゼロ」の両立を掲げたビールです。力強い飲みごたえと爽快なキレが特徴だとしています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：「VIVANT」デザインのPSBをまとめ買いするチャンス！

　日曜劇場「VIVANT」とコラボした「PSB 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで9％オフとなっています。

　ドラマを見ながら「VIVANT」デザイン缶のパーフェクトサントリービールを飲んで、作品の世界観とともに晩酌を楽しんでみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでPSB 日曜劇場「VIVANT」デザイン缶 350ml 24本を入手

※価格は税込み表記です。

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