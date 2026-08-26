「VIVANT」限定デザインのPSBを箱買い！ 糖質ゼロビール24本セットがセール中

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「PSB 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml 24本」が

Amazonタイムセールに登場！

日曜劇場「VIVANT」とコラボしたデザイン缶の「PSB（パーフェクトサントリービール） 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

過去価格4,599円のところ、9％オフの4,198円で販売されています。350ml缶24本入りで、1本あたりの価格は約175円です。

「PSB 日曜劇場「VIVANT」デザイン缶」の特徴

Amazon商品ページより

「PSB 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶」は、「パーフェクトサントリービール」と日曜劇場「VIVANT」がコラボしたデザイン缶です。

「パーフェクトサントリービール（PSB）」は、「本格ビールのうまさ」と「糖質ゼロ」の両立を掲げたビールです。力強い飲みごたえと爽快なキレが特徴だとしています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：「VIVANT」デザインのPSBをまとめ買いするチャンス！

日曜劇場「VIVANT」とコラボした「PSB 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで9％オフとなっています。

ドラマを見ながら「VIVANT」デザイン缶のパーフェクトサントリービールを飲んで、作品の世界観とともに晩酌を楽しんでみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。