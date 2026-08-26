100cm落下試験をクリア！ エレコムのiPhone用「ZEROSHOCK」ガラスフィルム

エレコムは、iPhone向けの画面保護アクセサリー「ZEROSHOCK ガラスフィルム」シリーズを発売した。特殊な衝撃吸収層と表面硬度10Hの強化ガラスを採用し、画面を衝撃や傷から守る仕様だ。価格はオープン価格となる。対応機種はiPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 17e/16e。

この製品は、100cmの高さから150gの鉄球を落とす試験で画面パネルの破損を抑えたという耐衝撃設計が特長だ。高精細な表示を損ないにくい高い透明度に加え、指紋・皮脂汚れが付きにくい指紋防止加工も備える。貼り付け面にはシリコン皮膜をコーティングし、自己吸着タイプとして接着剤や両面テープを使わずに貼れる点も使いやすい。

付属の超簡単貼り付けツールを使えば、端末をセットしてテープを引くだけでホコリを取りながら位置合わせができる。さらに、エアーレス加工により時間の経過とともに気泡が目立ちにくくなり、小さな気泡は指で押し出せる。ラウンドエッジ加工で持ちやすさにも配慮し、万一割れた際の飛散を抑える設計も採用する。クリーニングクロスとホコリ取りシールも同梱され、貼り付け直後から快適に使える構成だ。

シリーズは端末形状に合わせてあらかじめカット済みで、装着後もFace IDの利用が可能だが、Face ID機能を使う場合はフィルム装着後に再登録が必要となる。なお、iPhoneの画面端が湾曲しているため、表示画面の幅より小さい仕様となる。