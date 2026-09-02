エレコムの自撮りカメラが5480円で登場　画面を見ながら撮影、スマホ転送にも対応

エレコムは、ディスプレイを見ながら自撮りでき、撮影後すぐにスマートフォンへ転送してSNSで共有できる「セルフィーミニカメラ」を9月上旬に発売する。価格は5,480円。型番はパウダーピンクのCMR-DTC01PN、ミントブルーのCMR-DTC01BU、ブラックのCMR-DTC01BKの3種を用意する。

この製品は、カメラ部分を回転させるだけで自撮りモードへ切り替わり、ディスプレイを見ながら角度や表情を確認して撮影できるのが特徴だ。写真は約300万、500万、800万、1,000万、1,200万画素の5段階から選択でき、くっきりした撮影からレトロ感のあるエモい表現まで幅広く対応する。デジタル4倍ズームやLEDフラッシュも備え、日中のスナップから夜間の撮影まで扱いやすい設計だ。

撮影した写真や音声付きフルHD動画は、USB Type-Cケーブルでスマートフォンへ転送できる。iPhone 15以降でのデータ転送に対応する一方、USB Type-Cケーブルは付属しないため別途用意が必要だ。さらに、撮影と保存には別売りのmicroSDカードが必要となる。動画形式はAVIで、機種やアプリによっては再生できない場合があるため、再生環境の確認も重要だ。

使い勝手の面では、約2分間操作しないと画面が消灯し、約3分で自動電源オフになる省電力設計を採用する。約1時間の充電で約1.5時間使えるため、外出先でも短時間の充電を挟みながら運用しやすい。キーホルダー付きでバッグに取り付けやすく、持ち歩きやすさも意識している。カラーはパウダーピンク、ミントブルー、ブラックの3色で、6種類のフィルターも搭載し、モノクロ、ピンク、ブルー、グリーン、セピア、ヴィンテージの雰囲気を選んで楽しめる。