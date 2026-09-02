完売色も出た士郎正宗デザインマウス「M.A.P.P.」、初の限定レッド登場

エレコムは9月7日12時から、漫画家・士郎正宗氏が関わったデザインマウス「M.A.P.P.」復刻モデルの限定カラー「レッド」の予約受付を、エレコムダイレクトショップで開始する。予約は数量限定で、予約上限数に達し次第終了となる。価格は12,800円だ。

「M.A.P.P.」は、2002年に士郎正宗氏とメカニックデザイナー・カトキハジメ氏を起用して展開したマウスプロジェクトの復刻企画だ。2026年春にはブラック、ホワイト、ブルーの3色が発売され、ブルーはすでに完売するなど好評を集めた。今回追加される「レッド」はシリーズ初の新色で、士郎氏監修のもとで調色したこだわりのカラーだという。

製品型番はM-SHIROW1FKで、予約販売はエレコムダイレクトショップに加え、ヨドバシ.com、ビックカメラ.com、ヤマダウェブコム、エディオン公式通販、Joshin webショップなどの家電量販店ECサイトでも行う。一般販売は9月下旬を予定する。あわせて、発売済みのブラックとホワイトも各サイトで購入可能だ。

パッケージには、士郎氏描き下ろしのイラストカード1枚が限定カラーVer.として封入される。まれに限定イラスト全1種が入る仕様で、いずれの場合も封入枚数は1枚だ。