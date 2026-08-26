NESTOUTをもっと便利に！ 携行性と固定力を高める新アクセサリー2製品

エレコムは、アウトドアブランド「NESTOUT」シリーズを使いやすく拡張する新アクセサリーとして、バッテリーマウント カラビナとクランプアームを発売した。価格はオープン価格。

NESTOUT アクセサリーキット バッテリーマウント カラビナは、NESTOUT モバイルバッテリーに取り付けて使うバッテリーマウントだ。バックパックのDカンやパンツのベルトループなどに吊り下げられるため、携行性を高めたいアウトドアシーンで扱いやすい。マウント部のDカンは1/4インチネジの細ネジ規格に対応し、回転機構によってねじれを抑え、不意の接触による脱落を防ぎやすい構造だ。

NESTOUT アクセサリーキット クランプアームは、NESTOUT モバイルバッテリーやLEDランタン、サーキュレーターなどをポールやテーブルに固定できるアームだ。クランプ部はφ13～65mmのポールから厚さ55mmの板まで挟める設計で、板状の設置面に対応するパーツも付属する。マウント部とクランプ部の内側にはシリコーンゴムを配置し、滑り止めと傷防止にも配慮している。

操作性の面では、中央のノブを締めるだけで3カ所のボールジョイントを同時にロックできる点が大きな特徴だ。アームを動かして位置と角度を決めた後、ノブひとつで固定できるため、設営時の調整を素早く行える。ボールジョイント先端にも1/4インチネジを備え、さまざまな機器のマウントに対応するという。