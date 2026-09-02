白湯からコーヒー、調乳まで！ 6段階で温度を選べるエレコムの新型ケトル

エレコムは、健康増進普及月間にあわせ、外出先で1人分のお湯を手軽に沸かせる「ECLEAR 白湯が作れるポータブルケトル HCL-KE01WH」を9月上旬に発売する。価格は6,980円。

HCL-KE01WHは、ボトル型の携帯デザインを採用したポータブルケトルだ。白湯モードでは沸騰後にさらに10分間連続で加熱し、残留塩素を低減することで、口当たりのまろやかな白湯を作れるという。さらに45℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃の6段階で温度調節が可能で、白湯のほか緑茶、紅茶、コーヒー、調乳まで用途に応じた湯温を選べる。

保温機能も備え、加熱後は自動で保温モードに切り替わり、最長約8時間温度を維持する。100℃設定時は白湯モードの約60℃または通常モードの約90℃から保温温度を選べる設計だ。1時間から24時間まで1時間単位で予約設定もでき、就寝前にセットして朝すぐ白湯を用意する使い方にも向く。

携帯性も特徴だ。重さは約450gと軽量で、マイボトル感覚で持ち運べるほか、回転式キャップで開閉状態を確認しやすく、水漏れ対策にも配慮されている。本体内部は食品衛生法に適合した素材を採用し、PSE適合品として安全性にも配慮した。